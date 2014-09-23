'49 rehineye karşılık 50 IŞİD'ci takasta verildi'

49 konsolosluk mensubuna karşılık, Suriye’deki Tevhid Tugayı’nın elinde olan, öldürülen IŞİD komutanlarından Hacı Bekir’in eşi ve çocuklarının da arasında bulunduğu 50 kişinin IŞİD’e teslim edildiği ortaya çıktı. IŞİD’in ‘Hacı Bekir’in emaneti’ olarak gördüğü ailesinin, ‘örgütün namusu’ olarak kabul edildiği belirtildi.

Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek'in haberine göre, Musul Başkonsolosluğu’nda 11 Haziran günü kaçırılan ve 101 gün tutulduktan sonra serbest bırakılan 46’sı Türk 49 rehinenin karşılığında IŞİD’e, ocak ayında Halep’te öldürülen komutanlarından Hacı Bekir’in eşi ve çocuklarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 IŞİD mensubunun verildiği ortaya çıktı. Hürriyet’in güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 49 konsolosluk çalışanı için yapılan pazarlıklarda IŞİD tarafı, Ocak 2014’ten beri Suriye’deki Müslüman Kardeşler bağlantılı Tevhid Tugayı’nın (Liva El Tevhid) elinde olan Hacı Bekir’in eşi ile çocuklarının da aralarında bulunduğu bir grubun serbest bırakılmasını talep etti.

Eşzamanlı teslimat

Bazıları Özgür Suriye Ordusu’ndan (ÖSO) ayrılan ve 7 ayrı grubu çatısı altında toplayan İslami Cephe’nin parçası olan Tehvid Tugayı’yla yapılan görüşmelerin ardından, Hacı Bekir’in eşi ve çocuklarıyla bazı IŞİD mensuplarının serbest bırakılması kabul edildi. Bunun üzerine Başkonsolosluk çalışanlarının Akçakale sınırında Türkiye’ye teslim edildiği dakikalarda, Suriye’de Halep yakınlarında Liva El Tevhid örgütü de yaklaşık 50 IŞİD mensubunu teslim etti. 19 Eylül günü saat 20.00’de Rakka’ya ulaşan Türk rehineler, Liva El Tevhid elindeki rehineleri IŞİD militanlarına teslim edinceye, yani 20 eylül sabah saat 05.00 oluncaya dek oyalandı.

IŞİD’in ‘namus borcu’

Tam adı Semir Abdulhamed El Abidi El Deliymi olan, katıldığı örgütlerde ‘Hacı Semir’ adıyla da anılan Hacı Bekir, IŞİD kurulmadan önce başında bulunduğu ‘Tevhid ve Cihad’ yapılanmasıyla birlikte, Ebu Mus’ab Zerkavi liderliğindeki El Kaide’nin Irakkoluna katılmıştı. ABD tarafından Irak’ta tutuklanan ve bir süre Ebu Garib cezaevinde kalan Hacı Bekir, serbest kaldıktan sonra Suriye’ye göç etmişti. Suriye’nin Halep kentini kuşatan IŞİD birliklerine komutanlık eden Hacı Bekir, ocakta Tevhid Tugayları’yla girdikleri bir çatışmada ölmüştü. Çatışma sonrasında Tehvid Tugayı, Hacı Bekir’in eşi ile çocuklarıyla birlikte çok sayıda IŞİD üyesini esir almıştı. IŞİD’in, ‘Hacı Bekir’in emaneti’ olarak gördüğü ailesini, ‘örgütün namusu’ olarak kabul ettiği belirtildi.

Cezaevinde eksik yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Velev ki takas var” sözlerinin ardından Türkiye’deki bazı IŞİD mensuplarının serbest kaldığı iddia edilmişti. Ancak Hürriyet’in bu konudaki sorusuna Adalet Bakanlığı yetkilileri, “Adalet Bakanlığı bünyesindeki cezaevleri envanterinde herhangi bir eksilme yoktur” karşılığını verdiler.