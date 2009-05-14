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Yaşam

49 öğrenci hastanelik oldu

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, Başakşehir'deki olaylarda polisin müdahalesi sırasında atılan ve okula isabet eden biber gazından etkilenen 49 öğrencinin hastaneye kald&

14 Mayıs 2009 03:00

İstanbul Milli Eğitim Müdürü Ata Özer, Başakşehir'deki yıkımı protesto eden gruba polisin müdahalesi sırasında atılan ve okula isabet eden biber gazından etkilenen 49 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Özer, yaptığı açıklamada, Güvercintepe Mahallesi'ndeki olaylı yıkım sırasında biber gazının Tepe İlköğretim Okulu'na isabet ettiğini hatırlatarak, olay sırasında öğrencileri dışarı çıkarmamak suretiyle tedbir alındığını kaydetti.

Çocukları olaylardan korumak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Özer, "49 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Hiçbir öğrencinin hayati tehlikesi yok. Olayların olduğu yere İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü gönderdim. Meydana gelen olaylarla ilgili gerekli bilgileri de Sayın Valimize arz ettim" dedi.

Biber gazının olay yerindeki bir liseye de isabet ettiğini belirten Özer, lisedeki hiçbir öğrencinin hastaneye kaldırılmadığını bildirdi. (AA)

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