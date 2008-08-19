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Yaşam

49 kupona Suriye

Okurlarını geçen yıl mayıs ayında umreye götüren Vakit gazetesi, bu kez de 49 kupona Suriye turu düzenledi.

19 Ağustos 2008 03:00

Geçtiğimiz mayıs ayında başlattığı bir kampanyayla, 49 kupona Mekke ve Medine'yi kapsayan bir umre turu hediye eden Vakit gazetesi, bu kez de 49 kupona Suriye turu veriyor.

Vakit’in 2 Mayıs 2008 tarihinden itibaren vermeye başlayacağı 49 kuponu biriktiren 18
yaşını doldurmuş okurlar, noter huzurunda çekilecek kuraya katılacak. Kura sonucunda 100
okur Mekke ve Medine’de 14 gün sürecek “Eğitim Araştırma ve Bilgilendirme Semineri” adı
verilen umre ziyaretine katıldı. Okurlara rehberliği de Vakit Yazarı Abdurrahman Dilipak yaptı. Vakit gazetesi, birinci sayfadan verdiği kampanya tanıtımında "Tek kuruş ödeme yok"
ifadesi bulunuyordu.

Yine 'Tek kuruş ödemeden'

Vakit gazetesi bu kez de öğrenci yarıyıl tatilinde 125 okurunu Gaziantep, Şanlıurfa, Şam
ve Halep'i kapsayan bir tura gönderiyor. Bugün birinci sayfadan yapılan tanıtımda "Suriye
turu" olarak verilen kampanya yine 49 kupona ve "tek kuruş ödemeden" gerçekleşecek

Kampanya ilanında, "49 kupon karşılığı yapılacak çekiliş sonucu belirlenecek 125 okurumuz,
Gaziantep, Şanlıurfa, Şam, Busra, Humus ve Halep'te 5 gün 7 gece sürecek kültürel amaçlı
tura katılma fırsatını yakalayacaktır" ifadesi kullanıldı.

Vakit gazetesi yazarı Yavuz Bahadıroğlu ve Vehbi Vakkasoğlu'nun bu turda talihli okurlara
eşlik edeceği bildiriliyor. (Tempo24)

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