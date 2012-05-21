49 kişinin kafasını kesen çete lideri yakalandı

49 kişinin cesedi, kuzeydeki Nuevo Leon Eyaleti'ndeki Monterrey şehrinde bir yolun kenarına atılmış halde bulunmuştu.

Ordu sözcüsü, kartel lideri El Loco (Deli) lakaplı Daniel Jesus Elizondo'nun askeri bir operasyonda yakalandığını söyledi.

Resmi yetkililer, Elizondo'nun, uyuşturucu karteli Zetalar'ın yerel lideri olduğu ve cesetlerle birlikte çeşitli tehdit mesajları bıraktığını açıkladı.

Meksika Savunma Bakanı ise, açıklamasında Elizondo'nun, cesetlerin bulunmasından altı gün sonra, 18 Mayıs'ta yakalandığını söyledi.

Güvenlik güçleri, öldürülen 43 erkek ve altı kadının kafalarının ve ellerinin kesilmesinin, kurbanların kimliklerinin tespitlerinin zorlaştığını açıklamıştı.

Resmi makamlar, katliamın, rakip uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmadan kaynaklandığını ve bu gruplardan biri olan Zetalar tarafından gerçekleştirildiğini bildirmişti.

2006 Kasım'ından bu yana 50 bin ölü

Zetalar, ABD sınırındaki uyuşturucu trafiğinde iki başka büyük kartelle mücadele içinde.

Güvenlik güçleri, cesetleri naylon torbalar içinde bulunan bazı kişilerin, karteller tarafından, başka bir bölgede öldürüldükten iki gün sonra kamyonla getirilerek Monterrey'de, yol kenarına atıldığını duyurmuştu.

Olayı araştıran savcı Adrian de la Garza, bedenlerinin parçalanmış olması nedeniyle kurbanların kimliklerini belirlemenin zor olduğunu, ancak bu insanların Orta Amerikalı göçmenler olabileceklerini belirtti.

2006 Kasım'ında bu yana Meksika'da yaklaşık 50 bin kişi, uyuşturucu trafiğiyle bağlantılı şiddet nedeniyle yaşamını yitirdi.

Temmuz ayında ülkede yapılan başkanlık seçimlerinin üç güçlü adayı da, şiddeti durdurmak için mücadele edeceklerini açıkladı ancak ortaya somut bir mücadele planı koymadı.

(BBC Türkçe)