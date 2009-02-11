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Kültür-Sanat

49 kişilik toplu mezar bulundu

Meksika'nın başkenti Meksiko'da arkeologlar, 16. yüzyıla ait olduğu sanılan bir toplu mezar buldu.

11 Şubat 2009 02:00

Meksika'nın başkenti Meksiko'da arkeologlar, 16. yüzyıla ait olduğu sanılan bir toplu mezar buldu.

49 kişinin kalıntısının ortaya çıkarıldığı mezar, arkeologların, Aztek uygarlığının başkentin kuzeyinde kalan siyasi ve dini merkezi Tlatelolco bölgesinde bir saray için yaptığı kazılar sırasında bulundu.

Arkeologların kazılar ilerledikçe yeni kalıntılar bulacağı sanılıyor.

Orta çıkarılan mezar ve kalıntıların, İspanya'nın 16. yüzyılda Meksika'nın milyonlarca kişinin öldüğü yerli uygarlıklarını işgaliyle ilgili ipuçları verebileceği belirtiliyor.

Meksika'nın yerli uygarlıkları 1519 yılında İspanya tarafından işgal edilmiş, 1521'de de Aztec başkenti Tenochtitlan fethedilmişti.

(AA)


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