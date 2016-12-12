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BBC Türkçe

49 kadını soyunurken 'görüntüleyen' adama gözaltı

Avustralya'da bir İngiliz, bazı giyim mağazalarının soyunma kabinlerinde 49 kadının fotoğraflarını gizlice çekmekle suçlanarak gözaltına alındı. Polis, görüntülerin çoğunun özel bir Facebook hesabına yüklendiğini açıkladı.

12 Aralık 2016 18:54

Avustralya'da bir İngiliz, bazı giyim mağazalarının soyunma kabinlerinde 49 kadının fotoğraflarını gizlice çekmekle suçlanarak gözaltına alındı.

Ülkede çalışma vizesiyle yaşayan kişinin bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Adı açıklanmayan İngiliz erkek, özel hayatın gizliliğini ihlalden 54 ayrı suçlamayla karşı karşıya.

Avustralya polisi, 28 yaşındaki adamın Cumartesi günü Queensland eyaletindeki Sunshine Coast kentinde bir mayo mağazasında yakalandığını açıkladı.

Adamın telefonunda, kadınların soyunurken görüntülendiği 100'den fazla fotoğraf ve video bulundu.

Polis görüntülerin çoğunun özel bir Facebook hesabına yüklendiğini açıkladı.

Adam soyunma kabininin üstünden telefonla çekim yaparken başka bir müşteri tarafından yakalanınca polise haber verildi.

Görüntülenen 49 kadının kimlikleri tespit edildi.

Yetkililer, 18 Kasım-10 Aralık tarihleri arasında söz konusu mağazaların soyunma kabinlerini kullanan kadınların kendilerine başvurmasını istedi.

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