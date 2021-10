49. İstanbul Müzik Festivali eylül konserleriyle devam ediyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 49. İstanbul Müzik Festivali, eylül ayında Ufuk & Bahar Dördüncü, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Martynas Levickis, Modigliani Quartet, Simon Ghraichy, Şirin Pancaroğlu & Bora Uymaz Ensemble, Accademia Bizantina ve Khatia Buniatishvili’yi ağırlayacak.

16 Eylül’e kadar sürecek festival konserleri, Saint Benoît Fransız Lisesi, Maximum Uniq Açıkhava, Four Seasons Hotel Istanbul at the Bosphorus, Fransız Sarayı, Venedik Sarayı ve Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek. Festivalin en özel projelerinden Müzik Rotası, 11 Eylül Cumartesi günü müzikseverlere, şehir hatları vapurunda, İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna, tamamıyla müziğe adanmış bir yolculuk sunacak. 5 ve 12 Eylül Pazar günleri gerçekleştirilecek ücretsiz Hafta Sonu Klasikleri konserleri ise İstanbulluların hafta sonuna farklı bir başlangıç yapmalarını sağlayacak.

İstanbul Müzik Festivali bu yılki edisyonunda, programındaki bazı konserlerin repertuvarlarına dair bilgiler veren bir podcast serisini festival takipçileriyle buluşturuyor. Piyanist Can Çakmur’un hazırladığı “Can Çakmur’la Konserden Önce” başlıklı seri İKSV’nin Spotify ve Apple Podcasts kanallarında takip edilebilir.

Eylül ayı konser programı

Sonsuza Dek Tango: “Piazzola 100 Yaşında”

2 Eylül Perşembe 20.00, UNIQ İstanbul Açıkhava Sahnesi

Sonsuza Dek Tango: “Piazzolla 100 Yaşında” başlıklı konserde, klasik ve çağdaş repertuvardaki virtüözitesiyle tanınan, müzikalitesi, sahne karizması ve dinamik performanslarıyla izleyicilerini büyüleyen akordeon sanatçısı Martynas Levickis’e Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Borusan Sanat’ın katkılarıyla gerçekleştirilecek konserde, Avrupa’nın en heyecan verici ve yetenekli sanatçılarından biri kabul edilen Norveçli şef Tabita Berglund yönetecek.

Müzikli bir hafta sonu

4 Eylül Cumartesi 10.30, Etiler Sanatçılar Parkı

5 Eylül Pazar 10.30, Fenerbahçe Parkı

Festival, İKSV Alt Kat’ın işbirliğiyle düzenlenen Müzikli Bir Hafta Sonu başlıklı etkinliğinde çocuklar için ücretsiz atölye ve etkinlikler düzenliyor. 4 Eylül Cumartesi Etiler Sanatçılar Parkı ve 5 Eylül Pazar Fenerbahçe Parkı’nda gerçekleşecek.

Hafta Sonu Klasikleri – II

5 Eylül Pazar 14.30, Fenerbahçe Parkı

Hafta Sonu Klasikleri’nin ikinci konserinde, şef Başak Doğan tarafından kurulan koro müziğinin ülkemizdeki öncülerinden Chromas, modern cazdan folk düzenlemelerine uzanan bir repertuvarla ziyaretçilerle buluşacak. Konser Mercedes-Benz’in gösteri sponsorluğunda ve Kadıköy Belediyesi'nin değerli desteğiyle gerçekleşecek.

Modigliani Quartet “Bir Prömiyer: Vasks”

6 Eylül Pazartesi 20.00, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus

49. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahibi Letonyalı besteci Pēteris Vasks’ın festivalin geçtiğimiz yılki siparişi olan son eserinin Türkiye pröæmiyeri Modigliani Quartet “Bir Prömiyer: Vasks” konserinde gerçekleşecek. Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus’ta gerçekleştirilecek konser, Berrin Erengül, Elvan Tuğsuz Güven ve Eva Barlas’ın gösteri eş sponsorluğunda düzenlenecek.

Simon Graichy

8 Eylül Çarşamba 20.00, Fransız Sarayı

Kuşağının en dikkat çekici sanatçılarından, Meksika ve Lübnan kökenli Fransız piyanist Simon Ghraichy, müzikseverleri kültürlerarası bir serüvene çıkaracak. Stoneline’ın gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek konser, Liszt’in Bach, Verdi ve Mozart’tan piyanoya uyarladığı, romantik dönemin güçlü duygularını yansıtan eserleriyle başlayacak; Goya’ya hayranlığıyla da tanınan Granados’un ünlü ressamdan esinlenerek yazdığı Goyescas Süiti’ne; ardından Lecuona ile Küba, Nyman ile minimalizm ve Márquez ile Meksika’ya uzanacak.

Müzik Rotası

11 Eylül Cumartesi 11.00-13.20 / 14.00-16.20, Şehir Hatları Vapuru / Kabataş İskelesi

Festivalin en özel projelerinden Müzik Rotası, altıncı yılında bu kez şehir hatları vapurunda. Bluechip Creative Events ve Meke A.Ş.’nin gösteri eş sponsorluğunda gerçekleşecek iki turdan oluşan Müzik Rotası, her bir turunda üç ayrı konsere ev sahipliği yapacak. İki turdan oluşan Müzik Rotası, her bir turunda üç ayrı konsere ev sahipliği yapacak. İlk konserde, başarılı kemancı Orest Smovhz ve kontrbasçı Nazarii Stets, klasikten çağdaşa uzanan bir programla sahnede olacak. Ardından Müzik Rotası renkli ve sıradışı repertuvarıyla dikkat çeken Aureum Saksofon Dörtlüsü ile devam edecek. Son konserde ise dört çellistten oluşan Cello Paradiso Vivaldi’den Albioni’ye, Şostakoviç’ten Fazıl Say’a uzanan bir programla Müzik Rotası’nı tamamlayacak.

Hafta Sonu Klasikleri – III

12 Eylül Pazar 11.00, Yıldız Parkı

Hafta Sonu Klasikleri’nin son konserinde baroktan tangoya ve çağdaş müziğe uzanan cazibeli melodilerle saksofon repertuvarının tüm yelpazesini kucaklayan Aureum Saksofon Dörtlüsü sahnede olacak. Konserin gösteri sponsoru Mercedes-Benz.

“Sarı Çiçek” 700. Yılında Yunus Emre ile İnsana ve Kâinata Dair Bir Müzik Projesi

13 Eylül Pazartesi 20.00, Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorus

UNESCO'nun Yunus Emre’yi anma yılı ilan ettiği 2021'de, halk ozanına odaklanan “Sarı Çiçek” başlıklı konserde, tümü yeni ve festivale özel olarak Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından kaleme alınıp Yunus Emre'nin dizeleriyle birleşen besteler ilk kez seslendirilecek. Işıklar Holding’in gösteri sponsorluğunda gerçekleştirilecek konser, yakın zamanda kaybettiğimiz yapımcı ve kültür insanı Hasan Saltık’a ithaf edilecek. Konserden önce Ali Bektaş, Arzu Öztürkmen ve Zeynep Oktay Uslu “Varlık çün sefer kıldı / dost ondan bize geldi” başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

Bifo Özel: Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası & Khatia Buniatishvili

14 Eylül Salı 20.00, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

Festival, “BİFO Özel” bölümünün son konserinde yıldız piyanist Khatia Buniatishvili’yi ağırlayacak. Dünyanın dört bir yanında en önemli orkestralarla ve en başarılı şeflerle çalışan, konserleri ayakta alkışlanan; BBC Proms, Salzburg, Verbier, La Roque d'Anthéron Festivalleri ile Hollywood Bowl gibi dünyaca prestijli etkinliklerin en beğenilen konukları arasında yer alan Buniatishvili bu konserde, şef Rebecca Tong yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile buluşacak. Konserin yüksek katkıda bulunan gösteri sponsoru Borusan Holding.

Accademia Bizantina

16 Eylül Perşembe 20.00, Venedik Sarayı

Barok müziğin icra pratiği ve estetiği konusunda uzman Accademia Bizantina, İtalyan ağırlıklı barok bir programla mükemmel bir uyum yakaladığı başkemancısı Alessandro Tampieri ve müzik dünyasının parlayan mezzosopranosu Sophie Rennert ile birlikte Venedik Sarayı’nda müzikseverlere olağanüstü bir deneyim yaşatacak. Festivalin bu son konserinin gösteri eş sponsorları BELL Şirketler Topluluğu & Organik Holding.