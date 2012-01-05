T24 LogoT24 Logo
Politika

49 fakülteye dekan atandı

YÖK Genel Kurulu Toplantısı'nda, devlet üniversitelerine ait 49 fakülteye dekan ataması yapılırken...

05 Ocak 2012 02:00

T24 - YÖK Genel Kurulu Toplantısı'nda, devlet üniversitelerine ait 49 fakülteye dekan ataması yapılırken, 44 vakıf üniversitesinin mütevelli heyetince dekan adayı olarak YÖK'e önerilen adayla ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Genel Kurulu toplantısında eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının görüşüldüğü belirtildi.  Toplantıda ayrıca, devlet üniversitelerine ait 49 fakülteye dekan ataması yapıldığı ve 44 vakıf üniversitesinin mütevelli heyetince dekan adayı olarak YÖK'e önerilen adayla ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildiği ifade edildi.  Açıklamada, bir sonraki Genel Kurul toplantısının 2 Şubat 20012'de yapılacağı bildirildi. 



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24