49 fakülteye dekan atandı

T24 - YÖK Genel Kurulu Toplantısı'nda, devlet üniversitelerine ait 49 fakülteye dekan ataması yapılırken, 44 vakıf üniversitesinin mütevelli heyetince dekan adayı olarak YÖK'e önerilen adayla ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildi.



YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖK Genel Kurulu toplantısında eğitim, kadro, mevzuat ve vakıf üniversiteleri koordinasyon komisyonları raporlarının görüşüldüğü belirtildi. Toplantıda ayrıca, devlet üniversitelerine ait 49 fakülteye dekan ataması yapıldığı ve 44 vakıf üniversitesinin mütevelli heyetince dekan adayı olarak YÖK'e önerilen adayla ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verildiği ifade edildi. Açıklamada, bir sonraki Genel Kurul toplantısının 2 Şubat 20012'de yapılacağı bildirildi.







