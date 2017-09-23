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49 çifte boğaz manzaralı nikah töreni

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi 49 çifte toplu nikah töreni düzenledi

23 Eylül 2017 21:23

İSTANBUL, (DHA) - ARNAVUTKÖY Belediyesi 49 çifte toplu nikah töreni düzenledi. Çiftlerin nikahlarını Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı kıyarken, çiftlerin mutluluğu gözlerinden okundu.

Üsküdar Yakamoz Restoran\'da düzenlenen nikah törenine yaklaşık bin kişi katıldı. Toplu nikah töreni sonrası konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı A. Haşim Baltacı, şunları söyledi:

“Onlara hem İstanbulumuzun güzelliklerimizi gösteriyoruz, hem de yaşadıkları bu güzel anı daha da güzelleştirmek adına toplu nikah kıyıyoruz. Sadece nikahtan öte bir mutluluğun paylaşılması, toplumsal duyarlılığın arttırılması ve bir arada yaşama kültürünün gelişmesi adına da önemli katkılar sağladığı kanaatindeyiz. Burada olan tüm çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyoruz.”

Gelinlerden Ceylan Gündoğdu eşini çok sevdiğini ve nikahında büyük heyecan yaşadığını kaydetti. Damatlardan Mahmut Dursun, nikahlarının kıyılmasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Çiftler ve aileleri toplu nikah sonrasında boğaz manzarasında yemeklerini yedi.

(FOTOĞRAF)

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