49 bin yabancıya Türkiye'ye giriş yasağı konuldu

İçişleri Bakanı Efkan Ala, 144 farklı ülkeden 49 bin 343 yabancıya Türkiye'ye giriş yasağı konulduğunu belirterek, "Çünkü oralara geçip oralarda terör eğitimi almasını istemiyoruz." dedi.

Suriye ve Irak'taki boşluktan kaynaklanan, yararlanan birçok terör örgütüyle de dünyaya örnek olacak bir mücadele yapıldığını belirten Ala, şunları kaydetti: "Şu ana kadar 144 farklı ülkeden 49 bin 343 yabancıya Türkiye'ye giriş yasağı konuldu çünkü oralara geçip oralarda terör eğitimi almasını istemiyoruz.

Batılı ülkelerde de içişleri bakanlarıyla konuşmalarımızda da buraya geldiklerinde, biz gittiğimizde hep bunları dile getirip onların da üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını kalın çizgilerle çiziyoruz.

"Biz sınır dışı ediyoruz ama bu yetmez"

Buraya geldikten sonra biz sınır dışı ediyoruz, giriş yasağı koyuyoruz ama bu yetmez o ülkelerin de kendi vatandaşlarına hassasiyetle bu meselenin önemli olduğunu göstermeli ve buralara gelmelerini orada engellemeliler.

Yine 97 farklı ülkeden 3 bin 513 kişiyi sınır dışı etmiş Türkiye, gelmişler buradan geçmeye çalışıyorlar ve bunları da oralara bildiriyoruz. Yine bu bölgelerle irtibatlı olan 5 bin 172 kişiyi, ki bunlardan bin 950'si yabancıdır, gözaltına almışız ve bunlardan bin 590'ı tutuklanmış."