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48 yaşında sürpriz aşk

Benazir Butto'nun yeğeni Fatima Butto ile Hollywood'un yakışıklı aktörlerinden George Clooney büyük bir aşk yaşıyor

12 Şubat 2009 02:00

Amerika’da yayınlanan National Enquirer dergisi, belki de bugüne kadar ortaya atılan en ilginç aşk iddiasını sayfalarına taşıdı. Dergiye göre Pakistan’ın bir suikaste kurban giden eski başbakanı Benazir Butto’nun yeğeni Fatima Butto ile Hollywood’un en yakışıklı aktörlerinden George Clooney büyük bir aşk yaşıyor.

Dergi, bu ilginç aşkın geçen yıl Clooney ve Butto’nun katıldığı uluslararası bir toplantıda başladığını yazdı. 48 yaşındaki aktör, dünya konularını yakından takip ediyor. Irak Savaşı’na karşı olduğunu defalarca söyleyen ve Bush karşıtı çıkışlarıyla tanınan Clooney, Darfur sorunu ile ilgili kampanyalarda boy göstermişti. Benazir Butto’nun ağabeyinin kızı olan 26 yaşındaki Fatima Butto ABD’nin ünlü Columbia Üniversitesi ve Londra Üniversitesi’nde eğitim gördü. Karachi’nin en lüks semti Old Criffton’da milyon dolarlık bir malikanede yaşayan Butto gazetecilik yapıyor ve ilkini 15 yaşında yazdığı iki şiir kitabı bulunuyor.

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