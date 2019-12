-48. Uluslararası Antalya Film Festivali ANTALYA (A.A) - 14.10.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu. Yarışmada bu yıl ödül kazananlar şöyle: -Ulusal Uzun Metraj- En İyi Film: Güzel Günler Göreceğiz (Hasan Tolga Pulat) En İyi İlk Film: Zenne (Caner Alper-Mehmet Binay) En İyi Yönetmen: Çiğdem Vitrinel (Geriye Kalan) En İyi Senaryo: Emre Kavuk (Güzel Günler Göreceğiz) En İyi Görüntü Yönetmeni: Kenan Korkmaz (Lüks Otel) - Norayr Casper (Zenne) En İyi Müzik: Frank Schreiber, Hemin Derya (Yürüyüş) En İyi Kadın Oyuncu: Devin Özgür Çınar (Geriye Kalan) En İyi Erkek Oyuncu: Erdal Beşikcioğlu (Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm) En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Tilbe Saran (Zenne) - Nesrin Cavadzade (Güzel Günler Göreceğiz) En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erkan Avcı (Zenne) En İyi Kurgu: Kalendar Hasan (Güzel Günler Göreceğiz) En İyi Sanat Yönetmeni: Giyasettin Şehir (Yürüyüş) Behlül Dal Jüri Özel Ödülü: ''En İyi Film'' Lüks Otel, ''En İyi Müzik'' Ömer Erciyes (Lüks Otel), ''Çocuk Oyuncular'' Okan Koç (Öngörüye Ağıt), Yusuf Berkan Demirbağ (Can), Abdullah Ado ve Nujiyan Kilgi (Yürüyüş) Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Canavarlar Sofrası (Ramin Matin) Kadınlar Jürisi Özel Ödülü: Nar (Ümit Ünal) Antalya Kent Konseyi Seyirci Ödülü: Can (Raşit Çelikezer) -Uluslararası Uzun Metraj: En İyi Film Ödülü: ''On the Edge - Sınırda'' (Leila Kilani) Uluslararası Uzun Metraj Jüri Özel Ödülü: Welcome to Germany - Almanya (Yasemin Samdereli) Gençlik Jurisi Ödülü: ''Goodbye - Güle Güle'' (Mohammad Rasoulof) -Belgesel Ödülleri: En İyi Belgesel Film Ödülü: Bedensiz Ruhlar (Sabite Kaya) En İyi İlk Belgesel Film Ödülü: Oğlunuz Erdal (Tunç Erenkuş) - Geçmiş Mazi Olmadı (Mehmet Özgür Candan) Jüri Özel Ödülü: Arabeks (Gökhan Bulut ve Cem Kaya) Jüri Özel Ödülü: Kadim (Okan Avcı) -Kısa Film Ödülleri En İyi Kısa Film Ödülü: Dua (Tuna Balkan) Jüri Özel Ödülü: Kırmızı Alarm (Emre Akay) Jüri Özel Ödülü: İnfantil Amnezi (Can Mengilibörü) -SİYAD Ödülleri: En İyi Ulusal Uzun Metraj: Zenne (Caner Alper , Mehmet Binay) En İyi Uluslararası Uzun Metraj: Goodbye - Güle Güle (Mohammad Rasoulof) -Halkın Portakalı: Rengim-Rengim Grubu