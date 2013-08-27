48 saatte 48 deprem!

Başbakanlık AFAD tüm Türkiye'deki deprem aktivitelerini ülke çapında bulunan 564 gözlem istasyonu ile 7/24 takip etmekte. Bu kapsamda Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı Ulusal Deprem Gözlem Ağı'ndan elde edilen verilere göre Malatya İli Arguvanlı İlçesi ve yakın çevresinde son 48 saat içerisinde 48 adet deprem meydana geldi.

Büyüklükleri 1.9 ile 3.0 arasında değişen deprem aktivitelerinin Malatya il merkezinin 45 km. kuzeyinde yer alan Arguvanlı ilçesinin batısından geçen Malatya - Ovacık Fay Zonu üzerinde yoğunlaştığı belirlendi.