48 Roman örgütünden açıklama: Nail Noğay derhal istifa etmeli; hakaret ettiği anneden de özür dilemeli

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın 'çocuklarım aç nasıl evde kalayım' diyen Roman kadına 'Geber' demesinin ardından 48 örgüt açıklama yaparak "Noğay istifa etmeli, anneden de özgür dilemeli" dedi.
Açıklamada Noğay'ın ifadesinin nefret suçu içerdiği belirtilerek "Yoksulların, kırılgan kesimlerin sorununu çözme sorumluluğunda olan kurumların yöneticilerinin bu kesimlerin ihtiyaçlarına duyarsızlığı kabul edilemez. Görevini kötüye kullanması ve nefret dolu üslubu kabul edilemez" denildi.
Açıklamanın tam metni şöyle:
8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Koronovirüs dolayısıyla Romanların yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekmek için 48 Roman Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek ortak bir çağrıda bulunduk. Yürüttüğümüz kampanya kapsamında çağrıda bulunmanın yanı sıra ailelerden gelen yardım taleplerini, videolar eşliğinde basın mensuplarıyla paylaştık. Tüm içerikler toplumun hayatta kalma mücadelesine dair gerçekleri gözler önüne seren, vicdana hitap eden, art niyet taşımayan cümlelerden ibaretti.
8 Nisan Dünya Romanlar Günü gibi Romanlar için özel anlam taşıyan böyle bir günde durumunu anlatan aileye, “Geber.” tepkisi vermek yerine “Üzgünüm, sizin için elimizden geleni yapmalıyız.” şeklinde bir yaklaşımı içeren destek mesajı beklerdik! İnsanlık açısından olmasa bile görevi gereği beklerdik!
Devlete en ihtiyaç duyduğumuz bu anda, yoksulların, kırılgan kesimlerin sorununu çözme sorumluluğunda olan kurumların yöneticilerinin bu kesimlerin ihtiyaçlarına duyarsızlığı kabul edilemez. Görevini kötüye kullanması ve nefret dolu üslubu kabul edilemez.
Roman Strateji Eylem Planı ivedilikle hayata geçirilmeli, bu eylem planını uygulaması gerekenlerin de ayrımcı bakış açısından ve ırkçı zihniyetten uzak olması gerekmektedir.
"Biz bize yeteriz" sloganlarıyla zorlukları aşmaya çalışırken ırkçı, ayrımcı yaklaşımların birlikte mücadele etme ruhunu zedelediğini hatırlatarak birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyoruz.
Roman olsun olmasın, ağır şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren yoksul ve kırılgan grupların sesi olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.
Irkçı yaklaşımlara tepki gösteren vicdanlı, duyarlı tüm vatandaşlara, sesimiz olmaya devam eden basın mensuplarına da özellikle teşekkür ediyoruz.
Türkiye’nin dört bir tarafından 48 Roman Sivil Toplum Kuruluşu olarak diyoruz ki,
görevini kötüye kullanan Nail Noğay derhal istifa etmeli ve hakaret ettiği anneden özür dilemelidir!
AÇIKLAMAYA KATILAN STK’LARIN LİSTESİ:
Anadolu Abdalları Ortak Platformu – İstanbul
Anadolu Yakası Ayrom Derneği - İstanbul
Avrupa ve Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyonu – Edirne
Çekmeköy Roman Derneği - İstanbul
Dikili Romanlar Derneği - İzmir
Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür Dayanışma ve Gençlik Spor Kulübü Derneği - Diyarbakır
Dom Toplulukları Derneği -Hatay
Dudullu Roman Derneği - İstanbul
Edirne Dernekler Federasyonu – Edirne
Edirne Roman Gençliği Derneği - Edirne
Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Derneği - Edirne
Ege Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu
Ege Romanlar Gençlik Derneği – İzmir
Ege Romanları Selanik Derneği – İzmir
Gaziantep Müzisyen Geliştirme ve Spor Derneği - Gaziantep
Göçmen ve Roman Çocuklarına Eğitim Derneği - İstanbul
Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği - Balıkesir
Gördes Çağdaş Romanlar Derneği – Manisa
Gördes Şen Romanlar Derneği – Manisa
Gülenyüz Yaşamla Mücadele Derneği - İstanbul
Hatay Dom Federasyonu - Hatay
Hatay Dom Gençleri Koruma Derneği - Hatay
Hatay Dom Kadınları Derneği - Hatay
Hatay Dom Müzisyenleri Derneği - Hatay
Hatay Ellerin Sesi Derneği - Hatay
Hatay Engellilere Gülümse Derneği - Hatay
Hatay Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği - Hatay
İstanbul Anadolu Yakası Tüm Romanlar Derneği - İstanbul
İstanbul Öz Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul
İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul
İzzetpaşa Roman Spor Derneği – İstanbul
İzzetpaşa Romanları Kalkındırma Derneği – İstanbul
Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Samsun
Kilis Abdallar Dayanışma ve Spor Derneği - Kilis
Kilis Davulcular Yardımlaşma ve Spor Derneği - Kilis
Manisa Bölgesi Romanları Roman Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği – Manisa
Muratlı Genç Romanlar Derneği -Tekirdağ
Roman Gençlik Derneği- Edirne
Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği-İzmir
Selimşahlar Romanlar Derneği – Manisa
Sıfır Ayrımcılık Derneği - İstanbul
Şanlıurfa Davulcular – Zurnacılar Derneği – Şanlıurfa
Şişli Roman Kültürünü Destekleme Derneği – İstanbul
Trakya Müzisyenler Derneği
Trakya Roman Gençleri Eğitim Kültür Araştırma İstihdam ve Yardım Derneği – Edirne
Trakya Romanları Eğitim Araştırma Kültür Geliştirme Derneği - Edirne
Yenişehir Roman Kadınları Kalkındırma Derneği – İzmir
Yenişehir Romanları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği – İzmir