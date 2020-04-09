48 Roman örgütünden açıklama: Nail Noğay derhal istifa etmeli; hakaret ettiği anneden de özür dilemeli

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay’ın 'çocuklarım aç nasıl evde kalayım' diyen Roman kadına 'Geber' demesinin ardından 48 örgüt açıklama yaparak "Noğay istifa etmeli, anneden de özgür dilemeli" dedi.

Açıklamada Noğay'ın ifadesinin nefret suçu içerdiği belirtilerek "Yoksulların, kırılgan kesimlerin sorununu çözme sorumluluğunda olan kurumların yöneticilerinin bu kesimlerin ihtiyaçlarına duyarsızlığı kabul edilemez. Görevini kötüye kullanması ve nefret dolu üslubu kabul edilemez" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nde Koronovirüs dolayısıyla Romanların yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekmek için 48 Roman Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek ortak bir çağrıda bulunduk. Yürüttüğümüz kampanya kapsamında çağrıda bulunmanın yanı sıra ailelerden gelen yardım taleplerini, videolar eşliğinde basın mensuplarıyla paylaştık. Tüm içerikler toplumun hayatta kalma mücadelesine dair gerçekleri gözler önüne seren, vicdana hitap eden, art niyet taşımayan cümlelerden ibaretti.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü gibi Romanlar için özel anlam taşıyan böyle bir günde durumunu anlatan aileye, “Geber.” tepkisi vermek yerine “Üzgünüm, sizin için elimizden geleni yapmalıyız.” şeklinde bir yaklaşımı içeren destek mesajı beklerdik! İnsanlık açısından olmasa bile görevi gereği beklerdik!

Devlete en ihtiyaç duyduğumuz bu anda, yoksulların, kırılgan kesimlerin sorununu çözme sorumluluğunda olan kurumların yöneticilerinin bu kesimlerin ihtiyaçlarına duyarsızlığı kabul edilemez. Görevini kötüye kullanması ve nefret dolu üslubu kabul edilemez.

Roman Strateji Eylem Planı ivedilikle hayata geçirilmeli, bu eylem planını uygulaması gerekenlerin de ayrımcı bakış açısından ve ırkçı zihniyetten uzak olması gerekmektedir.

"Biz bize yeteriz" sloganlarıyla zorlukları aşmaya çalışırken ırkçı, ayrımcı yaklaşımların birlikte mücadele etme ruhunu zedelediğini hatırlatarak birlik ve beraberlik çağrısında bulunuyoruz.

Roman olsun olmasın, ağır şartlar altında hayatta kalma mücadelesi veren yoksul ve kırılgan grupların sesi olmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz.

Irkçı yaklaşımlara tepki gösteren vicdanlı, duyarlı tüm vatandaşlara, sesimiz olmaya devam eden basın mensuplarına da özellikle teşekkür ediyoruz.

Türkiye’nin dört bir tarafından 48 Roman Sivil Toplum Kuruluşu olarak diyoruz ki,

görevini kötüye kullanan Nail Noğay derhal istifa etmeli ve hakaret ettiği anneden özür dilemelidir!

AÇIKLAMAYA KATILAN STK’LARIN LİSTESİ:

Anadolu Abdalları Ortak Platformu – İstanbul

Anadolu Yakası Ayrom Derneği - İstanbul

Avrupa ve Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyonu – Edirne

Çekmeköy Roman Derneği - İstanbul

Dikili Romanlar Derneği - İzmir

Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür Dayanışma ve Gençlik Spor Kulübü Derneği - Diyarbakır

Dom Toplulukları Derneği -Hatay

Dudullu Roman Derneği - İstanbul

Edirne Dernekler Federasyonu – Edirne

Edirne Roman Gençliği Derneği - Edirne

Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Derneği - Edirne

Ege Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu

Ege Romanlar Gençlik Derneği – İzmir

Ege Romanları Selanik Derneği – İzmir

Gaziantep Müzisyen Geliştirme ve Spor Derneği - Gaziantep

Göçmen ve Roman Çocuklarına Eğitim Derneği - İstanbul

Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği - Balıkesir

Gördes Çağdaş Romanlar Derneği – Manisa

Gördes Şen Romanlar Derneği – Manisa

Gülenyüz Yaşamla Mücadele Derneği - İstanbul

Hatay Dom Federasyonu - Hatay

Hatay Dom Gençleri Koruma Derneği - Hatay

Hatay Dom Kadınları Derneği - Hatay

Hatay Dom Müzisyenleri Derneği - Hatay

Hatay Ellerin Sesi Derneği - Hatay

Hatay Engellilere Gülümse Derneği - Hatay

Hatay Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği - Hatay

İstanbul Anadolu Yakası Tüm Romanlar Derneği - İstanbul

İstanbul Öz Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul

İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul

İzzetpaşa Roman Spor Derneği – İstanbul

İzzetpaşa Romanları Kalkındırma Derneği – İstanbul

Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Samsun

Kilis Abdallar Dayanışma ve Spor Derneği - Kilis

Kilis Davulcular Yardımlaşma ve Spor Derneği - Kilis

Manisa Bölgesi Romanları Roman Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği – Manisa

Muratlı Genç Romanlar Derneği -Tekirdağ

Roman Gençlik Derneği- Edirne

Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği-İzmir

Selimşahlar Romanlar Derneği – Manisa

Sıfır Ayrımcılık Derneği - İstanbul

Şanlıurfa Davulcular – Zurnacılar Derneği – Şanlıurfa

Şişli Roman Kültürünü Destekleme Derneği – İstanbul

Trakya Müzisyenler Derneği

Trakya Roman Gençleri Eğitim Kültür Araştırma İstihdam ve Yardım Derneği – Edirne

Trakya Romanları Eğitim Araştırma Kültür Geliştirme Derneği - Edirne

Yenişehir Roman Kadınları Kalkındırma Derneği – İzmir

Yenişehir Romanları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği – İzmir