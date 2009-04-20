48 çocuğu sokaktan kurtardı

Balıkesir Valiliği'nin sokakta çalışan küçük yaştaki çocukların eğitim öğretiminin sağlanması amacıyla geliştirdiği projeyi okulda yaşama geçirdi.



Edremit İlçesi'nde, yaşıtları okula giderken mendil, simit satıp, ayakkabı boyayarak ailelerinin geçimlerine katkıda bulunan 48 çocuk, kadın okul müdürünün çabasıyla okullu oldu.



Balıkesir Valiliği'nin sokakta çalışan küçük yaştaki çocukların eğitim öğretiminin sağlanması amacıyla geliştirdiği projeyi okulunda yaşama geçirmek istediğini belirterek Edremit Kaymakamlığı'na başvuran Gazi İlköğretim Okulu Müdürü Nazan Özateş, sokakları, evleri, kahveleri ve geleneksel alt kültüre sahip Romanlar'ın yaşadığı çadırları bile gezip 60 öğrenci tespit etti. Baş başa görüştüğü aileleri, çocuklarını okula göndermeleri için ikna eden Özateş, Edremit Kaymakamı Şefik Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Cumali Topaş ve Belediye Başkanı MHP'li Tuncay Kılıç'tan yardım istedi. Öğrencilerin formaları Edremit Belediyesi'nce, kırtasiye ve diğer ihtiyaçları da Edremit Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca karşılandı. Müdür Özateş, çocuklara okula sevdirmek için eğlenceler ve toplu yemekler düzenledi, tropikal meyve ziyafetleri çekti, harçlık dağıttı. 52 öğrencinin okullu olması sağlanırken, adres değişikliği nedeniyle diğerlerine ulaşılamadı.



Gazi İlköğretim Okulu'nda hazırlanan, özel 1- 3 ile 4- 5 sınıfları olarak 2 ayrı grupta öğrenim görmeye başladıklarını belirten Okul Müdürü Nazan Özateş, şöyle dedi:



“İlk başlarda benim bu konuda böylesi istekli çalışmam meslektaşlarım tarafından bile yadırgandı. Sonuç almaya başladığımızda takdir etmeye başladılar. Bu kampanya ile okula kazandırdığımız 10- 14 yaşları arasındaki çocukların, birinci sınıfta 7 yaşındaki çocuklarla eğitim alınca uyum sorunu yaşadıklarını belirledik. Bu nedenle bu çocuklar için ayrı sınıflar oluşturmayı planladık. 2 sınıfa toplam 52 öğrenci kaydettim ama 4 öğrencimiz, okula bir süre devam ettikten sonra ailelerinin geçimlerini sağlamak için başka il ve ilçelere gitmesiyle okulumuzdan ayrılmak zorunda kaldılar. Bu 4 öğrencimiz arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılırken gözyaşları içinde olması hepimizi çok duygulandırdı. Bu öğrencilerimizin kış aylarında geri dönecekleri sözü vermeleri üzerine ben de kendilerine özel ders vererek, onları da arkadaşlarının seviyesine yükseltme sözü verdim. Şimdi birinci kademede 34, ikinci kademede ise 14 öğrenci olmak üzere toplam 48 öğrencimiz var. Bu öğrencilerimiz yoğunlaştırılmış öğretim çerçevesinde 4 haftalık sürelerde bir sınıf atlayıp, yaşıtlarıyla aynı sınıflara geldiklerinde normal okullara geçecek.”



“Sokak çalgıcısı olmayacaklar”



Çocukların ekmek parası kazanma derdinden kurtulup, okuma- yazma öğrenmekten mutlu olduklarını belirten Özateş, Kaymakam Şefik Aydın ve Belediye Başkanı MHP'li Tuncay Kılıç ile görüşüp Roman Halk Dansları Topluluğu kurmak için çalışma yürüttüğünü de açıkladı. Özateş, şunları söyledi:



“Büyük çoğunluğu Roman olan öğrencilerimiz ve aileleriyle iyi diyaloglar kurduk. Öğrenci velilerimiz de, çocuklarımız ile birlikte okulumuza gidip gelmeye başladı. Bazı veliler okuma yazma bilmiyordu. Onlara da gönüllü arkadaşlarımız okuma- yazma öğretmeye başladı. Romanlar genetik olarak müziğe yatkın. Çocuklarımızın bu yeteneklerini doğru yönde değerlendirip, iyi birer müzisyen olmalarını sağlamak istiyoruz. Bunun için okulda bu yönde bir çalışma başlattık. Kurduğumuz bu topluluk çalışmalarını sağlanacak iyi hocalarla sürdürürse, sokak çalgıcısı olmaz, turistik tesislerde animasyon gruplarında değerlendirilebilir. Kaymakamımız ve başkanımız çalışmalarımızı destekliyorlar. Belediye bünyesindeki konservatuara, öğretmen ve eğitmen sağlamak için uğraşıyoruz. Konservatuar sayesinde çocuklarımız sokak çalgıcılığından kurtularak, daha bilinçli ve bilgili müzisyenler olarak yetişecek.”



