477 bin asansörün yüzde 75'i kontrol edildi, 87 bini kullanılamaz çıktı!

Türkiye'deki 356 bin asansörün 87 bininin çok riskli olduğu ortaya çıktı. Tehlikeyi özetleyen en son rakamları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü verdi. Geçen yıl denetlenebilen 356 bin asansörden yüzde 24’üne yani 87 binine, kullanımı yasak anlamında ‘kırmızı etiket’ konuldu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği bilgilere göre, 2017 yılında Türkiye’deki toplam 477 bin asansörden 356 bininde periyodik kontrol yapıldı. Bunlardan 87 bininin kontrolden geçemediğini ve bu asansörlere kırmızı etiket yapıştırıldığını belirten Özlü, 121 bin asansörün ise periyodik denetiminin yapılamadığını kaydetti.

Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Asansör montaj ve bakım firmalarına yönelik piyasa gözetim ve denetim faaliyeti yürüttüklerini vurgulayan Özlü, “2017’de 7 bin 120 adet asansör ve asansör firması denetlendi. 2 bin 358 adedinde uygunsuzluk bulundu ve 7 milyon lira idari para cezası kesildi” dedi.

Bazen hem bina hem asansör ruhsatsız

Makine Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, asansörlerin denetiminin belediyelerin verileri üzerinden yapıldığını belirterek, belediyelerin elindeki kayıtların yetersiz olması nedeniyle 121 bin asansörün denetlenemediğini söyledi. Çakar, “Bazı apartmanlarda ruhsat sorunu var. Bina ruhsatlı ama asansör ruhsatlı değil ya da her ikisi birden ruhsatlı değil. Bu nedenle belediyelerin elinde çok sağlıklı veri yok. Belediyelerin elindeki kayıtlar yeterli değilse muayene kuruluşunun, bina bina dolaşarak tek tek tarama usulüyle asansörlerin tespitini yapması gerekir” dedi.

55 milyon kişiyi taşıyor

Daha önce asansörlerin, her gün yaklaşık 55 milyon insanı taşıdığını belirten Bakan Özlü, “Hedefimiz, her asansörün yılda bir kere periyodik kontrolden geçmesi. Asansörlere, tıpkı otomobil veya uçaklara olduğu gibi periyodik bakım gerekiyor” demişti.

Etiket nedir?

Periyodik denetimlerde kullanıma uygun bulunan asansörlere “yeşil”, hafif kusurlu bulunanlara “mavi”, kusurlu bulunanlara “sarı”, güvensiz ve kullanılması tehlikeli bulunanlara ise “kırmızı” renkte etiketler yapıştırılıyor. Eksiklerini gidermesi için kırmızılara 1, sarılara 2 ay, mavilere ise 1 yıl süre veriliyor. Bu süre içinde eksikliklerin giderilmesi konusunda sorumluluk apartman yönetiminde. Asansör kullanırken mutlaka asansör kimlik numarası ve üzerinde muayene eden kuruluşun etiketinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Çakar, kırmızı etiketli asansörlerin can ve mal güvenliği açısından kesinlikle kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

Yılda bir periyodik bakım zorunlu

Yönetmeliğe göre, bina sorumluları, asansörün güvenli şekilde çalışmasını sağlamak üzere ayda bir kez bakım, yılda bir kez de periyodik kontrol yaptırmak zorunda. Bina sorumlusu, asansörle ilgili herhangi bir tehlikeli durumu yetkili servise iletmek ve tehlike giderilinceye kadar güvenlik tedbirleri almakla yükümlü. Periyodik kontrolü yaptırılmayan veya kontrol sonucu güvensiz olduğu tespit edilmesine rağmen güvenli hale getirilmeyen asansör, güvenli hale getirilinceye kadar mühürleniyor.