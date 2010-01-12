476 örgüt çökerttim ama örgütten içerdeyim

Adil Serdar Saçan: Görev yaptığım 5 yıllık sürede476 çete çökertildi, 9 bin 449 kişi gözaltına alındı, 1683 kişi tutuklandı. Ben de Ergenekon’dan...



İkinci Ergenekon davasının dünkü duruşmasında 16 aydır tutuklu bulunan sanık, eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nde görev yaptığı 5 yıllık sürede 476 çetenin çökertildiğini, 9 bin 449 kişinin gözaltına alındığını, 1683 kişinin tutuklandığını açıkladıktan sonra, kendisinin de tam mesleğe geri döneceği sırada, Ergenekon soruşturmasından tutuklandığını söyledi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen ikinci Ergenekon davasının 29. duruşmasında hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “açıklanması yasaklanan gizli bilgileri açıklamak” suçlarından 12 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istenen Adil Serdar Saçan savunma yaptı. Saçan, savunmasının bir bölümünü yaşam öyküsü şeklinde anlattı.



Ergenekon davasının önemli figürlerinden Tuncay Güney ve Ümit Oğuztan’ın Mart 2001’de Asayiş Şube ekipleri tarafından “change oto” iddiasıyla gözaltına alındığını ifade eden Saçan, şöyle dedi:





‘Kendimi meydanda asarım’



“Bu otomobil eski emniyet müdürü Ümit Bağbek’in bir arkadaşından alınıp Tuncay Güney tarafından Veli Küçük’e hediye edilmek istenmiş. Veli Küçük kabul etmeyince Tuncay Güney plakasını değiştirip satmaya kalkışmış. Şikâyet üzerine de bu süreç başladı. Bu operasyon bize devredildi. Dönemin İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde Organize Suçlarla ilgili bölüme bakan Hakan Ünsal Yalçın bize gelerek uzun zamandır Tuncay Güney ve grubunu takip ettiklerini ve Veli Küçük ile bağlantıları olduğunu söyledi. Tuncay Güney’in sorgusuna girenlerden biri Ahmet İhtiyaroğlu diğeri ise Hakan Ünsal Yalçın’dır. Tuncay Güney’in ifadesinin bulunduğu kasetteki ses Hakan Ünsal Yalçın’ın sesidir”



Tuncay Güney’in sorgusunda kamera kayıtlarının İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından işkence iddialarına yönelik olarak tedbir amaçlı yapıldığını söyleyen Saçan, “Sadece Güney’in sorgusunu kaydetmedik. Adnan Oktar, intihar eden Hüseyin Uzun, Abdurrahman Yakup Reisoğlu gibi kişilerin de sorgularını kayıt altına aldık. Hiçbir şekilde işkenceden mahkûm olmadım. Kimse bana işkenceci diyemez” dedi. Ergenekon ana davasının tutuklu sanıklarından emekli Tuğgeneral Veli Küçük’ü hiç görmediğini belirten Saçan, “Veli Küçük ile ilişkimi ispatlasınlar, kendimi Taksim Meydanı’nda asmazsam Adil Serdar Saçan değilim” diye konuştu. 6 kez meslekten uzaklaştırıldığını mahkeme kararı ile 6 kez göreve döndüğünü anlatan Adil Serdar Saçan, tam mesleğe başlayacağı sırada ise Ergenekon kapsamında tutuklandığını söyledi.





‘Panik atağım ama nezarete attılar’



Meslek hayatı boyunca gözaltına aldığı hiç kimseye ayrıcalık yapmadığını söyleyen Saçan, “Herkesi nezarete attım. İbrahim Tatlıses’i de gözaltına aldım. Bir tek onu nezarete atamadım. Kapalı yer fobisi vardı. Ergenekon soruşturması kapsamında yönetici konumunda olan hiç kimse nezarete atılmadı. Ama beni attılar. Yüksek tansiyon ve panik atak hastası olmamı bilmelerine rağmen 4 gün boyunca beni nezarete yatırdılar. Tebrik ediyorum” dedi.







