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47 üniversite öğrencisi yurttaki yemekten zehirlendi

Mide bulantısı,ishal ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler durumu yurt yetkililerine bildirdi

15 Kasım 2017 05:31

İstanbul Sancaktepe'de 47 üniversite öğrenci yurttaki yemekten zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Sancaktepe'de üniversite öğrencilerinin kaldığı bir yurtta akşam verilen yemekten sonra rahatsızlanan 47 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Olay, Sancaktepe de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Mahmut Celaleddin Ökten Erkek Öğrenci Yurdu'nda akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam verilen bulgur pilavı, tavuk, makarna ve ciğerden oluşan yemeği yiyen öğrencilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı.

Yemeği taşeron şirket veriyordu

Mide bulantısı,ishal ve baş dönmesi yaşayan öğrenciler durumu yurt yetkililerine bildirdi. Olayın ardından yurt binası önüne çok sayıda ambulans sevk edildi. Zehirlenme şüphesiyle yaklaşık 47 üniversite öğrencisi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan yemeğin taşeron bir yemek şirket tarafından yapıldığı öğrenildi.

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