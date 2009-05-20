47 milyon yıllık fosil

Adı Ida ve bir yaşında öldüğünde 1 metre boyundaydı. Bilim adamlarına göre 47 milyon yaşındaki bu primat maymun ve insanla soy akrabası. Bilim adamları lemura benzeyen fosilin insan evrimleşmesinde kayıp olan zinciri tamamlayabileceği ve insanın evrimleşme sürecine çok önemli bir ışık tutacağını tahmin ediyor.



Almanya'da bulunmasından tam 26 yıl sonra ABD'nin New York kentinde sergilenmeye başlanan 47 milyon yıllık primat fosilin evrim tartışmalarına yeni bir boyut katması bekleniyor.



1983 yılında Almanya'da amatör bir koleksiyoncu tarafından bulunan fosil, 2006'dan bu yana Norveç'te Oslo Üniversitesi'nde inceleniyor.



Bilim adamları, fosilin, insanların ve gorillerin evrildiği iddia edilen primat türünün yakın akrabası olabileceğini belirtiyor.



Fosili inceleyen grubun lideri Norveçli bilim adamı Jorn Hrum'a göre, fosil evrim teorisi çalışmalarında da devrim yaratabilir.



Hrum, "İnsan evriminin ilk evrelerini anlayabilmek için çok önemli bir buluş çünkü bu şu ana kadar bulunan en eski ve en iyi durumdaki memeli fosili. Bu fosil, ilk memelilerin evrimini anlamak açısından çığır açabilir."



Daha önceden 55 milyon yıllık fosiller bulunsa da, Ida'nın önemi neredeyse hiç bozulmamış olmasından kaynaklanıyor.