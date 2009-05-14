47 kişinin alınacağı iş için 365 kişi başvurdu

Giresun Belediyesinin 47 itfaiye eri alımı için açtığı sınava 85'i kadın 365 kişi başvuruda bulundu.



Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Cinel, Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 20'si lise ve dengi okul, 10'u 2 yıllık yüksekokul, 17'si 4 yıllık üniversite mezunu olmak üzere toplam 47 itfaiye eri alımı için duyuru yaptıklarını söyledi.



11 Mayıs Pazartesi günü başlayan başvuruların sona erdiğini ifade eden Ömer Cinel, "Açılan 47 itfaiye eri kadrosuna 85'i kadın 365 kişi başvuruda bulundu. Bunların 25'i 4 yıllık üniversite, 125'i 2 yıllık yüksekokul, 215'i lise mezunudur. Şimdi başvurular için 15 günlük inceleme süreci başlatılacak. Evrakı eksik olanların tamamlaması beklenecek. Daha sonra da sınav yapılacak" dedi.



Cinel, işsizliğin ve küresel kriz nedeniyle işten çıkarmaların yaşandığı bu günlerde 47 kişiye istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşayacaklarını kaydetti.



İtfaiye Müdürü Coşkun Dinç ise bundan sonraki aşamada sözlü sınav yapılacağını belirterek, "Sözlü sınava katılacak memur adayı arkadaşlar, itfaiye hizmetleri alanında neler yapılabilir, hortum atma, hortum serme, atlama, kültür fizik hareketleri gibi dayanıklılık testine tabi tutulacak. Adayların sözlü sınavda 100 üzerinden en az 70 puan almaları gerekiyor" diye konuştu.



Başvuruda bulunan Giresun Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Fındık Eksperliği Bölümü mezunu Ernis Ekizoğlu ise personel alınacağı yönündeki duyuru üzerine itfaiye eri olabilmek için başvuruda bulunduğunu kaydederek, "Kadın olmama rağmen itfaiye eri olmak gibi zorlu bir iş için başvuru yapma zorunluluğunu duydum. Buraya başvurmamın nedeni, eğitim gördüğüm alanla ilgili iş bulamamam. Şimdi sınav gününü bekleyeceğim. Her şeyden önce belediye bir resmi kuruluş ve iş güvencen var. Bu bana cazip geldi. İnşallah başarılı olurum" dedi.

