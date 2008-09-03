46 yıllık ip cambazının son arzusu

Türkiye'nin son ip cambazı diş hekimi Özdemir Turan, son hayalinin Haliç'i 60 metre yüksekten, ip üzerinde bisikletle geçmek olduğunu söyledi. Turan, ip cambazlığının, Karagöz ve Hacivat, kukla tiyatrosu, meddah, sihirbaz, ateş yutan adam ve tahta bacak gibi vazgeçilmez geleneksel gösteri sanatlarından olduğunu belirtti.

Bu sanatı vatandaşların eskiye nazaran çok daha fazla ilgi gösterip izlemesine rağmen, profesyonel anlamda kendisinden başka yapanın olmadığını ifade eden Turan, 60 yaşında olduğunu, 46 yıldır yaptığı ip cambazlığını bıraktıktan sonra sanatın temsil edilmeyeceği kaygısı taşıdığını söyledi.

Turan, aynı zamanda 30 yıllık diş hekimi de olduğunu, çıraklıktan itibaren sürdürdüğü cambazlığın yanı sıra diş hekimliği mesleğini de yaptığını bildirdi.

İstanbul Laleli'de doğduğunu, babasının o dönemde gösterilerin sunulduğu Şehzadebaşı'na gitmesini yasakladığını anlatan Turan, yasaktan doğan merak üzerine gösterileri seyretmeye gittiğini, çok etkilendiği bir gösteri üzerine bu işe merak sardığını belirtti.

Tel cambazı ustası 'Muğlalı Yakup' ya da 'Yakubi' diye bilinen Yakup Özdemir'in ile 'Farabi' takma adlı Selanikli sihirbaz Selim Öktülmüş'ün yanında yetiştiğini ifade eden Turan, "O dönemlerde gösteri sanatları bu kadar ilgi görmüyordu. Şimdi ki ilgiden oldukça memnunum" dedi.

"Misyonu üstlenecek birileri gerek"

İp cambazı olmak isteyenlerin kendisine ulaşmasını isteyen Turan, "60 yaşına geldim, bu meslekte son yıllarım. Ne kadar yaşarım bilemem ama bu sırat köprüsünün üzerinde ancak 3-4 sene daha oynayabileceğimi düşünüyorum.

Bu sürede mutlaka işin tarihini araştıracak, misyonunu üstlenecek 1-2 kişi yetiştirmem gerekiyor. Çünkü bu işi profesyonel anlamda yapan tek ben kaldım" diye konuştu.

Son hayalinin ise Haliç'i bisikletle geçmek olduğunu dile getiren Turan, şunları söyledi:

"Haliç'i 60 metre yüksekten, ip üzerinde bisikletle geçmek, tam ortasında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açmak istiyorum.

Bunun için düzeneğimi hazırladım, ancak sponsor bulamadım. Sponsor bulduğum ve izin verildiği takdirde bu hayalimi gerçekleştireceğim." Turan, Taksim'de iki otel arasında gerili telde yaptığı denemeyi, 2002 yılında Manavgat Irmağı’nın üzerinde 75 metrelik mesafeyi bisikletle geçerek tekrarladığını, Haliç'i de geçerek final yapmak istediğini kaydetti.