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Dünya

46 yıldır çocuk bekleyen 68 yaşındaki kadın ikiz doğurdu!

25 Nisan 2020 13:22

Nijerya'da 68 yaşındaki Margaret Adenuga, dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle ikizlere sahip oldu. 77 yaşındaki eşi Noah Adenuga, "1974'te evlendik. Çocuk sahibi olma isteğimizden asla vazgeçmedik. Sonunda bebeğimiz oldu" dedi.

Nijerya'nın Lagos kentinde yaşayan Margaret ve Noah çifti, dördüncü kez denedikleri tüp bebek yöntemiyle ikizlere sahip oldu. Margaret'in eşi Noah, "1974'de evlendik ve o günden beri çocuk sahibi olma isteğimizden vazgeçmedik. Ben bir hayalperestim. Bu hayalimizin gerçekleşeceğini biliyordum" dedi.

"Yüksek riskli bir hamilelikti"

Sezaryen ile doğumu gerçekleştiren Dr. Adeyemi Okunowo, bu yaşlarda hamileliğin riskli olduğunu ifade ederek, "Yaşlı bir kadın ve ilk kez anne olacağı için yüksek riskli bir hamilelikti. Ayrıca ikizleri olacaktı, ancak hamileliğini dönem boyunca yönetebildik" diye konuştu. (DHA)

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Margaret AdenugaNijerya68 yaşında ikiz doğurdu
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