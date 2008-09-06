46 yıl süren hamilelik

Tam 46 yıl önce hamile kaldı. O zaman doğum gerçekleşmedi. Ancak 75 yaşında doğurdu.



46 yıl önce doğurdu ama acıları yeniden başlayınca korkunç gerçekle karşılaştı. Kadının 46 yıl önce hamile kaldığı bebek içeride taş kesilmişti.



İnternet haberin haberine göre; 1955’te, Kazablanka’nın bir köyünde yaşayan Zehra Ebu Talip, ilk çocuğuna hamile kaldı.



Doğum sancıları tutan Zehra hastaneye kaldırıldı. Aradan 48 saat geçti ama bebek hala doğmadı. Doktorlar "sezaryen şart" deyince, Zehra, bir başka kadının sezaryenle doğum yaparken öldüğünü gördüğü için hastaneden kaçtı.



Zehra'nın doğum sancıları günlerce devam etti. Ama birkaç gün sonra bebek hareket etmeyi kesti.



HAMİLELİĞİNİ "UNUTUYOR"!



Fas geleneklerine göre, bebek anne karnında sırf annenin onurunu korumak için uyuyabilir. Zehra da bebeğinin uykuya daldığına inandı ve hamileliği aklından çıkardı. Zehra, üç çocuk evlat edindi.



75 YIL SONRA YENİDEN SANCILANIYOR



Zehra 75 yaşına gelince sancılar yeniden başladı. Evlatlıklarından biri annesini Rabat'ta bir uzmana götürdü. Dr Taibi Quazzani karın şişkinliğinin yumurtalıktan kaynaklanan bir tümörden dolayı olduğunu düşünerek, Zehra`ya ultrason çektirdi.



BEBEK TAMAMEN KİREÇLENMİŞ



Ultrason sonucunda Zehra'nın karnında bir kütle olduğu anlaşıldı. Bu kireçlenmiş kütlenin 46 yıl önce Zehra`nin hamile kaldığı bebeği olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlara göre, yumurtalar anne karnında anormal bir yerde (ektopik) döllendiği için, büyüyen cenin karın bölgesindeki plasenta`ya hayati organlarıyla tutundu ve bu gelişimi devam ettirdi.



4 SAATLİK AMELİYAT



Yaklaşık 4 kg ağırlığında ve 42 cm boyundaki cenin 4 saatlik başarılı bir operasyon sonrasinda anne karnından çıkartıldı. Ektopik hamilelikte eğer ölü cenin anne vücudu tarafından yeniden absorbe edilmeyecek kadar büyükse, cenin annenin bağışıklık sisteminden tamamen farklı bir beden halini alıyor.

Anne vücudu ise böyle bir durumda muhtemel enfeksiyonlardan korunmak için, cenini dokular öldüğünde ve kuruduğunda kireçli bir kılıfla kaplıyor. Kireç tabakası oluştuğunda, cenin yavaş yavaş taşlaşmaya doğru giderek sonunda taş bebek halini alıyor.



