-46 YIL SONRA MEMLEKETİNİ GÖRMENİN HEYECANINI YAŞADI ŞUMNU (A.A) - 12.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün heyetinde yer alan doğup büyüdüğü, ancak Türkiye lehine casusluktan idam cezasına çarptırıldıktan sonra Türkiye'ye verilen BİSAV Başkanı 91 yaşındaki Osman Kılıç, 46 yıl sonra memleketini görmenin heyecanını yaşadı. Cumhurbaşkanı Gül'ün Bulgaristan ziyaretine katılan heyette bulunan Kılıç'ın yaşam öyküsünü heyet üyeleri, Gül'ün bugün milletvekilleri, akademisyenler ve gazetecilerle yaptığı sohbet toplantısında öğrenme fırsatını yakaladı. Heyet üyeleri, kendilerini tek tek tanıtırken Cumhurbaşkanı Gül, en uzun konuşma fırsatını 91 yaşındaki Kılıç'a verdi. Kılıç'ın kendini ''Şumnu'da doğup büyüdüm'' cümlesiyle kısaca tanıtmak istemesi üzerine Gül, onu yaşam öyküsünden daha çok bahsetmesi için teşvik etti. Kılıç, 1920 yılında Şumnu'da doğduğunu ve bu şehirde büyüdüğünü, ilk öğretimden yüksek öğrenime kadar bütün öğrencilik dönemini de Şumnu'da geçirdiğini söyledi. Kılıç, eğitim hayatının önemli bir bölümünün de Şumnu'daki Şerif Halil Paşa ''Tombul'' Camisinde gerçekleştirdiğini dile getirdi. Şumnu'nun Osmanlı döneminde Rusya sınırındaki ''serhat şehir'' olduğunu ve burada garnizon bulunduğunu anlatan Kılıç, yaşam öyküsünü şu cümlelerle dile getirdi: ''Bulgaristan'da 1948 yılında komünizm dönemi başladı. O zaman ülkede 3 milyona yakın Türk azınlık vardı. Türk nüfusunu ateizme karşı koruma sorumluluğu da bana düştü. O dönemde beni ateizm karşıtı olduğumdan dolayı yargılayamadıkları için Türkiye lehine casusluk yapmakla suçladılar ve idam cezasına çarptırdılar. Adnan Menderes'in başbakanlığı döneminde Türkiye Cumhuriyetinin nüfuzu sayesinde cezam müebbete çevrildi ve daha sonra yapılan girişimlerle takas yoluyla Türkiye'ye geldim. O zaman Bulgaristan'da bıraktığım 2,5 yaşındaki kızımı ondan sonra ilk kez Türkiye'de 19 yaşında gördüm. Türkiye'ye gönderildiğim 1965 yılından sonra ilk kez Şumnu'ya geliyorum. Çok heyecanlıyım ve sevinçliyim.'' Kılıç, öğrenim gördüğü ve daha sonra medresesinde hocalık yaptığı Şerif Halil Paşa Camisini Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte gezerken o döneme dair anılarını da paylaştı. Medrese içindeki kütüphane ve dersliklerden bahseden Kılıç, medrese yakınlarında kaldığı yeri de Cumhurbaşkanı Gül'e eliyle işaret etti. Kılıç, Cumhurbaşkanı Gül'e kendisini Bulgaristan ziyaretine davet etmesinden dolayı da şükran duyduğunu söyledi.