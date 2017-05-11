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46 yıl hapis cezası istenen kadın öğrencilere üniversitelerinden de kötü haber

Üç kadın öğrenci, evlerine çağırdıkları iki arkadaşını dövüp kameraya almışlardı

11 Mayıs 2017 12:26

Trabzon'da sosyal medyada tartıştıkları arkadaşlarını evlerinde dövüp kameraya alan üç kadın öğrenciye okudukları üniversiteden bir dönem uzaklaştırma cezası verildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, tartışıp evlerine çağırdıkları Esra K. ve Kübra T.'yi döven, görüntülerini de sosyal medyada yayınlayan üç üniversiteli kadın hakkındaki iddianameyi mahkeme kabul etti. 

Habertürk'te yer alan habere göre, Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma tarihi olarak 4 Temmuz'u belirledi. Öğrenciler 46 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Hasibe H., Nurçin Ç. ve Mihriban Y.'ye bir darbe de okudukları Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden geldi. 

Üç arkadaş bir dönem uzaklaştırma cezası verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, "Adli boyut bitince dosyayı yeniden ele alacağız ve ikinci bir ceza daha vereceğiz' dedi. 

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