46 yıl hapis cezası istenen kadın öğrenciler: Adam mı öldürdük

Trabzon'da 13 Şubat 2017’de evlerine çağırdıkları 3 kızdan ikisini dövdükten sonra görüntüleri sosyal medya üzerinden tüm Türkiye’ye duyuran 3 üniversiteli kadın hakkında iddianame hazırlandı. Kız öğrenciler 46 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Habertürk'ün haberine göre, suçun ağırlığı ve şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı tutuklanmaları talep edilen kızlardan İzmit’te bulunan Hukuk Fakültesi öğrencisi Nurçin Ç., “Cezayı öğrenince şaşırdım. Tecavüzcüler ve adam öldürenler sokakta gezerken evimize gelerek, bize saldıranları alt ettiğimiz için 46 yıl hapis isteniyor. Bunu kimse kabul edemez. Kamuoyu baskısı yüzünden böyle bir iddianame hazırlandı” dedi.

İddianamenin ayrıntılarını avukatından öğrenen Hasibe H. “Adam öldürme yok, işkence yok. Kendimizi savunduk. Video kaydı abartıydı. Evimizi basanlara, savcı niye bu kadar az ceza istedi. Üçüncü kez yakalama talebi ilginç geldi. Tehdit ederek evime geldiler. Ev baskını yaptılar. Bunlara istenilecek ceza 3 yıl mıdır? Evin içinde bize saldırdılar. Yalan ifade verdiler. Tehdit ediyor, ev basıyor. 4 yıl ona istiyorsun bize 46 yıl istiyorsun. Yaptığımız doğru değil ama ağır bir ceza talep ediliyor” dedi.

Gözler iddianamenin gönderildiği Trabzon 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ne çevrildi.