46. Uluslararası Emmy Ödülleri'ne Türkiye'den 3 aday

20 ülkenin yapımlarının değerlendirildiği 46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin adayları açıklandı. Listede Star TV’de ekrana gelen, başrollerini Aslı Enver ve Özcan Deniz'in paylaştığı "İstanbullu Gelin" ile Tuba Büyüstün ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde yer aldığı "Cesur ve Güzel" dizi kategorilerinde adaylık kazanan yapımlar olurken, "Söz" dizinin başrol oyuncusu Tolga Sarıtaş, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterildi.

46. Uluslararası Emmy Ödülleri’nin adayları belli oldu. Ay Yapım imzalı Cesur ile Güzel (Brave and Beautiful) ve O3 Medya imzalı İstanbullu Gelin, Telenovela kategorisinde Ouro Verde (The Payback) ve Paquita La Del Barrio dizilerine karşı yarışacak.

Geçen yıl Telenovela kategorisinde, “Kara Sevda” dizisi ödül almıştı.

Tolga Sarıtaş ise En İyi Erkek Oyuncu Performansı dalında Brezilya’dan Julio Andrade, Kanada’da Billy Campbell ve Danimarka’dan Lars Mikkelsen ile mücadele edecek.

Ödül töreninin, ABD’nin New York kentindekindeki Hilton Oteli’nde, 19 Kasım’da düzenleneceği belirtildi.

La Casa De Papel drama kategorisinde yarışacak

Türkiye’de ilgiyle izlenen La Casa De Papel dizisinin 46. Uluslarası Emmy Ödül Töreni’nde “drama” kategorisinde yarışacağı duyuruldu.

Ünlü İspanyol dizisinin bu alandaki rakipleri ise “Inside Edge”(Hindistan), Um Contra Todos – İkinci Sezon (Brezilya) ve Urban Myths (Birleşik Krallık) olarak açıklandı.

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi CEO’su “Tüm kıtalarda ve platformlardaki adayların çeşitliliği ve coğrafik yayılmasına bakacak olursak, televizyondaki üstün başarı dili ve kültürü aşan bir olay haline geldi” yorumunu yaptı.

Adayların değerlendirildiği ülkeler, Avustralya, Belçika, Brezilya, Kanada, Şili, Danimarka, Almanya, Hindistan, İsrail, Japonya, Meksika, Hollanda, Portekiz, İspanya, Güney Afrika, Güney Kore, Tayland, Türkiye, İngiltere ve ABD olarka belirlendi.