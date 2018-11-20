46. Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 46.sı düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'taki Midtown Hilton Otel'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Danimarkalı oyuncu Lars Mikkelsen oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülünü Alman Aktris Anna Schudt kazandı. En iyi drama dizisi ödülü İspanyol yapımı La Casa De Papel'in oldu. En iyi dizi kategorisinde Portekiz yapımı Ouro Verde ödüle layık görüldü. En iyi komedi dizisi kategorisinde İsrail yapımı Nevsu Emmy ödülünü kazanan yapım oldu.

Bu yıl 46'ncısı düzenlenen ve televizyonculuk sektöründe en prestijli ödüllerden biri kabul edilen Uluslararası Emmy Ödülleri'nde finale kalan Türk yapımları ve oyuncular, gecede ödül alamasa da kırmızı halıda hem yabancı basından hem de katılımcılardan büyük ilgi topladı.

Ödül törenine in iyi erkek oyuncu dalında aday gösterilen Tolga Sarıtaş ile Tuba Büyüküstün de katıldı.



Söz dizisindeki performansıyla 'en iyi erkek oyuncu' dalında aday gösterilen Tolga Sarıtaş ödül töreni öncesinde kırmızı halıda gazetecilere poz verdi. Emmy ödüllerinde ‘en iyi dizi’ kategorisinde finalde yarışan Cesur Ve Güzel'in oyuncularından Tuba Büyüküstün de törende yerini aldı.

"Söz" dizisindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday gösterilen Tolga Sarıtaş, "Emmy International çok prestijli bir ödül. Burada özellikle Türkiye'yi temsil etmek, burada olmak çok güzel bir duygu." dedi.

Ödül töreninde birçok kişiyle tanışma imkanı bulduğu belirten Sarıtaş, bu organizasyonun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu vurguladı. ABD'de genel olarak güzel tepkiler aldığını dile getiren Sarıtaş, "Özellikle buraya gelince anladım ki Türk dizilerine çok büyük bir ilgi var. Bu beni çok sevindirdi. Ortada büyük bir başarı var Türk dizi sektörü olarak ve bu başarının bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Ben de bunu temsil etmek üzere buradayım." görüşünü paylaştı.

Rol aldığı "Cesur ve Güzel" dizisi "En İyi Dizi" kategorisinde finale kalan Tuba Büyüküstün de yaptığı açıklamada, daha önce de bu ödüle "En İyi Kadın Oyuncu" dalında aday gösterildiğini, bunun ikinci deneyimi olduğunu belirtti.

Büyüküstün, "Burada olmak her zaman çok keyifli. Emmy International ailesi diyorum ben artık. Gerçekten çok sıcaklar, çok misafirperverler. Sadece burada olmak yeterli. Biraz önce 'Ödülü alacak mısınız, ne hissediyorsunuz?' diye bir soru geldi. Burada olunca şuna inanıyorsun ki önemli olan burada olmak" diye konuştu.

Kendisini içeride büyük bir kalabalığın beklediğini anlatan Büyüküstün, "Bu muhteşem. Ne diyebilirim ki?" ifadelerini kullandı.

Ayrıca gecede "En İyi Dizi" kategorisinde yarışan "İstanbullu Gelin" dizisini ise yapımcı Onur Güvenatam ve Global Agency CEO'su İzzet Pinto temsil etti.

Ödül töreninden fotoğraflar

CreditRobyn Beck/Agence France-Presse — Getty Images



CreditRobyn Beck/Agence France-Presse — Getty Images

Kevin Winter/Getty Images

Credit

Kevin Winter/Getty Images