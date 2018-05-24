46. İstanbul Müzik Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenen 46. İstanbul Müzik Festivali, 23 Mayıs Çarşamba akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen Açılış Töreni ve Konseri’yle başladı.

46 yıldır farklı kuşakları müzikle buluşturan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl “aile bağları” teması etrafında oluşturulan programıyla müzikseverleri aile ilişkileri arasındaki müziğin izini sürmeye, müziğe dair anılarını yeniden hatırlamaya ve keşfetmeye davet ediyor. 12 Haziran tarihine kadar, 17 farklı mekânda gerçekleştirilecek 25 konserde 500’e yakın sanatçıyı ağırlayacak 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında ücretsiz hafta sonu konserlerinin yanı sıra 19 konsere doğru konuşması ile çocuk atölyeleri de düzenlenecek.

Sunuculuğunu Ceylan Saner’in üstlendiği 46. İstanbul Müzik Festivali Açılış Töreni, İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın açış konuşmasıyla başladı.

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı konuşmasında, şöyle dedi:

“Sanatçıların özgün yaratıcı güçlerini ortaya koydukları önemli bir uluslararası platform olan festivalimizde yine önde gelen solist ve orkestralar, prömiyerler, disiplinlerarası konserler, söyleşiler, her yaştan müzikseverin katılımına açık ücretsiz etkinlikler yer alıyor. Eser siparişlerimizle kültür-sanat üretiminde etkin bir rol oynamaya da devam ediyoruz. Ayrıca gençlere yönelik çalışmalarımızla, klasik müziğin geleceğine katkıda bulunuyoruz. Festival bu yıl “Aile Bağları” teması çerçevesinde şekillenen bir program sunuyor. İstanbul Kültür Sanat Vakfı olarak, kültür ve sanatın gücüyle birbirine bağlanan geniş ailemizin tüm üyelerine, burada bir kez daha teşekkür ediyoruz. İstanbul Müzik Festivali’nin bu yıl da hayatımızda yeni keşif pencereleri açacağına inanıyor, hepinize renkli ve keyifli bir festival dönemi diliyorum."

Festival sponsoru E.C.A Presdöküm Sanayii A.Ş. adına teşekkür plaketini alan Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen konuşmasında şunları kaydetti:

“Elginkan Topluluğu olarak, İstanbul Müzik Festivali’nin sponsorluğunu, bu yıl 3’üncü kez üstleniyoruz. Topluluğumuz adına; sanatla, sanatçılarla ve sanatseverlerle bir arada olacağımız bu değerli sanat etkinliğinin parçası olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim… Biliyoruz ki her şey ailede başlar! Ebedi Başkanımız Merhum Hüseyin Ekrem Elginkan’ın sanata ve özellikle klasik müziğe karşı duyduğu büyük ilgi de Elginkan ailesi için besleyici olmuştur. Bugün; ülkemizin en saygın ve en köklü klasik müzik etkinliklerinden biri olan İstanbul Müzik Festivali’nde yer alarak, ondan öğrendiklerimizi, aile olmanın gereğini, sanatın değerini bir kez daha sizlerle paylaşma şansını bulduğum için çok mutluyum. Topluluğumuzun kıymetli felsefesi 'Aile Bağları' festivalimizin de bu yılki teması… Elginkan Topluluğu olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve İstanbul Müzik Festivali ile bu güçlü bağımızı, sloganımızda da söylediğimiz gibi, 'Yıllarca Beraber' devam ettireceğiz."

Törende İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ve festivale mekân desteği veren Kadıköy Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi ve İş Sanat temsilcilerine teşekkür plaketleri verildi.

46. İstanbul Müzik Festivali’nin gerçekleştirilmesinde büyük katkısı bulunan gösteri sponsorları Türkiye İş Bankası, Tekfen Vakfı, Mercedes-Benz Türk A.Ş., Yapı Kredi ve Borusan Holding’e ve İstanbul Müzik Festivali’nin yerleşik orkestra sponsorluğunu üstlenen Borusan Sanat’a da teşekkür plaketleri takdim edildi.

46. İstanbul Müzik Festivali Onur Ödülü Yekta Kara’ya

İstanbul Müzik Festivali’nin her yıl, Türkiye’de klasik müziğin gelişimine katkıda bulunmuş sanatçılara verdiği Onur Ödülü’ne bu yıl 1980'den başlayarak 35 yıl süreyle İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı, baş dramaturg ve başrejisör olarak kesintisiz çalışan Yekta Kara layık görüldü. Yekta Kara’ya ödülünü İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi.

İstanbul Belediye Konservatuvarı piyano bölümünde müziğe başlayan Yekta Kara, Alman Lisesi’ni bitirdikten sonra yükseköğrenim için gittiği Almanya’da Münih Devlet Müzik ve Tiyatro Akademisi Opera ve Şan Bölümü'ne girdi. 1973 yılında başladığı opera rejisi öğrenimini beş yıl süreyle Prof. Günther Rennert ile sürdürüp 1978’de Münih Devlet Müzik ve Tiyatro Akademisi Opera Rejisi Bölümü'nü bitirirken İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden de mezun oldu. 1978-1980 yılları arasında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nde solist sanatçı ve dramaturg olarak çalıştığı dönemde ilk rejisini gerçekleştirdi. 35 yıl boyunca İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde kesintisiz çalışan Kara, 1992-2000 yılları arasında İstanbul Devlet Opera ve Balesi müdürlüğü ve genel sanat yönetmenliği görevlerini üstlendi, 2010-2015 yılları arasında ise Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin sanat yönetmenliğini yaptı. 1983'ten bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliğini sürdüren Kara, önemli uluslararası opera yarışmalarının da jüri üyesidir.

Festival açılışını yine genç bir solistle yaptı

Törenin ardından İstanbul Müzik Festivali, Festivalin Yerleşik Orkestrası, Sascha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ile 28 yaşındaki genç piyanist Yekwon Sunwoo’nun konseriyle başladı. Yekwon Sunwoo, 2017 XV. Uluslararası Van Cliburn Piyano Yarışması’nda ona Altın Madalya kazandıran, Rachmaninov’un 3. Piyano Konçertosu’nu yorumlarken Goetzel yönetimindeki BİFO, konserin ikinci yarısında Çaykovski’nin 49 Opus numaralı 1812 Üvertür’ünü seslendirdi.