T24 LogoT24 Logo
Yaşam

46. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başladı

46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'da startı verilen Prolog yarışıyla başladı.

12 Nisan 2010 03:00

T24 - 46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'da startı verilen Prolog yarışıyla başladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2008 yılından bu yana Fransa Bisiklet Turu standartlarında organize edilmesinin ardından, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından 2. HC kategorisine yükseltilen turun, 5.8 kilometrelik Prolog etabı, Çatladıkapı'dan verilen starla başladı.

Çatladıkapı'dan başlayan yarışta sporcular, Sirkeci'den dönüp, Ahırkapı'dan Sultanahmet Meydanı'na çıkacaklar.

Turun startı, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, İstanbul Valisi Muammer Güler, Dünya Bisiklet Birliği Başkanı Pat Mc Quad ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verildi.

Bakan Özak, starttan önce yaptığı kısa konuşmada, turun önemine, tanıtım ile turizme yapacağı katkıya değinerek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün organizasyonun finaline katılacağını ifade etti.

Prolog etabında, sporcular zamana karşı yarıştığı için start noktasından tek tek çıkış yaptılar.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda, yarından itibaren, Kuşadası-Bodrum, Bodrum-Marmaris, Marmaris-Pamukkale, Denizli-Fethiye, Fethiye-Finike, Finike-Antalya ve son olarak Antalya-Alanya etapları koşulurken, bisikletçiler toplam 1257'lik zorlu parkuru tamamlayacak. Tura Türkiye Bisiklet Milli Takımı'yla birlikte 15 takımdan 111 sporcu katılırken, organizasyonda tur genel klasman birincisi 'turkuaz' mayo, her etapta en iyi tırmanışçı olana "kırmızı" mayo, en iyi sprintere de "Yeşil" mayo verilecek.

Sporcular Türkiye'nin etaplar üzerindeki doğal ve kültürel mirasa vurgu yapılmak üzere konumlandırılan belirli prim kapılarındaki topladıkları puanlara göre, Türkiye Güzellikleri Özel Ödülü için de yarışacak. Tur kapsamında toplam 160 bin avro ödül dağıtılacak.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, organizasyon için hazırlanan kitapçıkta yer alan yazısında, sporcular ve takımlara başarılar diledi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24