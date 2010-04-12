46. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu başladı

T24 - 46. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, İstanbul'da startı verilen Prolog yarışıyla başladı.



Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve 2008 yılından bu yana Fransa Bisiklet Turu standartlarında organize edilmesinin ardından, Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından 2. HC kategorisine yükseltilen turun, 5.8 kilometrelik Prolog etabı, Çatladıkapı'dan verilen starla başladı.



Çatladıkapı'dan başlayan yarışta sporcular, Sirkeci'den dönüp, Ahırkapı'dan Sultanahmet Meydanı'na çıkacaklar.



Turun startı, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül, İstanbul Valisi Muammer Güler, Dünya Bisiklet Birliği Başkanı Pat Mc Quad ve Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu tarafından verildi.



Bakan Özak, starttan önce yaptığı kısa konuşmada, turun önemine, tanıtım ile turizme yapacağı katkıya değinerek, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün organizasyonun finaline katılacağını ifade etti.



Prolog etabında, sporcular zamana karşı yarıştığı için start noktasından tek tek çıkış yaptılar.



Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda, yarından itibaren, Kuşadası-Bodrum, Bodrum-Marmaris, Marmaris-Pamukkale, Denizli-Fethiye, Fethiye-Finike, Finike-Antalya ve son olarak Antalya-Alanya etapları koşulurken, bisikletçiler toplam 1257'lik zorlu parkuru tamamlayacak. Tura Türkiye Bisiklet Milli Takımı'yla birlikte 15 takımdan 111 sporcu katılırken, organizasyonda tur genel klasman birincisi 'turkuaz' mayo, her etapta en iyi tırmanışçı olana "kırmızı" mayo, en iyi sprintere de "Yeşil" mayo verilecek.



Sporcular Türkiye'nin etaplar üzerindeki doğal ve kültürel mirasa vurgu yapılmak üzere konumlandırılan belirli prim kapılarındaki topladıkları puanlara göre, Türkiye Güzellikleri Özel Ödülü için de yarışacak. Tur kapsamında toplam 160 bin avro ödül dağıtılacak.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, organizasyon için hazırlanan kitapçıkta yer alan yazısında, sporcular ve takımlara başarılar diledi.







