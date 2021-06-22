46 bıçak darbesiyle öldürülen Tuba Erkol'un ağabeyinden ceza indirimine tepki: Aklımız almıyor

Konya'da eşi Tuba Erkol'u (37), 46 yerinden bıçaklayarak öldüren Bekir Erkol'un (42) 'haksız tahrik' ve 'iyi hal indirimi' ile18 yıl 4 ay hapis cezası almasına tepki gösteren Tuba Erkol'un ağabeyi Osman Ceran, ''Kardeşimde 1 değil, 2 değil 46 bıçak darbesi var. Evin içerisi yetmeyip koridorda hatta apartmanın içerisinde bıçaklayarak öldürdü. Zevk alarak yapmış. Bu nasıl olur da, 'canavarca hisle adam öldürme' suçu kapsamına girmez, aklımız almıyor'' diye konuştu.



Olay, 22 Ağustos 2019'da merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Başak Caddesi'ndeki sitede meydana geldi.Tuba Erkol, 18 Ağustos'ta kendisine şiddet uygulayan eşinden şikâyetçi olup, evden uzaklaştırma kararı aldırdı. Uzaklaştırma kararından 4 gün sonra eve gelen Bekir Erkol, tartıştığı eşi Tuba Erkol’u çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçakladı. Tuba Erkol yaşamını yitirirken, polisi arayıp teslim olan Bekir Erkol, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yürütülen soruşturma kapsamında 'canavarca hisle eşi kasten öldürmek' suçundan hakkında iddianame hazırlanan Bekir Erkol, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı. Bekir Erkol, 25 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında 'eşi kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçu 'haksız tahrik' altında işlediği ve 'duruşmadaki iyi halini' göz önünde bulundurarak cezayı 18 yıl 4 aya indirdi.

46 bıçak darbesi 'canavarca his' sayılmadı

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda olayın ‘canavarca hisle’ gerçekleştirdiğini gösteren somut bir delilin olmadığı belirtildi. Kararda 46 bıçak darbesi olmasının bu bendin uygulanmasını gerektirmediği, canavarca histe sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, somut olayda sanığın bir haz ve zevk duyduğunu gösterir bir delilin olmadığı, olayı ani gerçekleştiği, sanığın o an şuurunu kaybedip eşine defalarca vurduğu, canavarca hisle işlendiği yönünde somut bir delilin bulunmaması nedeniyle şüpheden sanığın yararlanacağı evrensel hukuk ilkesi dikkate alınarak canavarca hissin olmadığı belirtildi.

"Çok ağır bir travma geçiriyoruz"

Tuba Erkol’un ağabeyi Osman Ceran, ''Çok ağır bir travma geçiriyoruz. Ailem, çocuklarım ve yeğenlerim olarak. Olayın ardından çocukları alıp annesinin evine giderken çocuklara bıçak çekiyor. Çocuklar ‘baba, annemiz ölüyor’ demelerine karşılık ‘Sizi de öldürürüm, gebertirim burada’ diyerek çocukların sırtına bıçağı dayayıp annesinin evine götürüyor'' dedi.

"Aklımız almıyor"

Gerekçeli karara tepki gösteren Ceran, “Kardeşimde 1 değil, 2 değil 46 bıçak darbesi var. Evin içerisi yetmeyip koridorda hatta apartmanın içerisinde bıçaklayarak öldürdü. Zevk alarak yapmış. Bu nasıl olur da, 'canavarca hisle adam öldürme' suçu kapsamına girmez, aklımız almıyor" dedi.



Yerel mahkemenin kararına itiraz için istinaf mahkemesine başvurduklarını ifade eden Ceran, “Şu an dosyamız istinaf mahkemesinde. Umarım istinaf bu kararı bozar. İnşallah tekrar yargılama süreci olur. Umarız ki en üst seviyeden cezasını bulur. Biz bu süreçte yalnız kaldık. Devlet büyüklerimizin bizim gibi mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmasını istiyoruz'' diye konuştu. (DHA)

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