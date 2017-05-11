45'lik 24. yaşını kutluyor

60, 70 ve 80'li yılların unutulmayan şarkıları ve DJ performanslarıyla ünlü kulüp 45'lik, bu akşam (11 Mayıs) kapılarını ilk kez açtığı Beyoğlu Galatasaray'daki mekânında müdavimleri, medya ve sanat dünyasından konuklarıyla 24. yaşını kutlayacak.

İstanbul'un köklü gece kulüplerinden olan Fuat Akyol'un kurduğu 45'lik, şarkıları, Yeşilçam yıldızları ve Türkçe müziğin unutulmayan seslerinin posterleri ile konuklarını geçmişe götürüyor.

Beylikdüzü, Ankara ve İzmir’de şubeleri bulunan 45'lik, internet sayfasında kendisini şu ifadelerle anlatıyor:

"’60, ’70 ve ’80’li yılların tadından vazgeçemeyenlerin 1994 yılından bu yana hasret giderdiği mekân oldu 45lik. Kapılarımızı ilk olarak Beyoğlu’nda açtık. Duvarlarında Yeşilçam yıldızları ve Türkçe müziğin starlarının yanı sıra, dünya sinemasında ve müziğinde iz bırakmış isimlerin posterleri, afişleri ve plakları eşliğinde geçmişe, gençliğimize, çocukluğumuza dönüyoruz.



45lik olarak müziğe yolculuğumuzdan hiç vazgeçmedik. Arayıp tarayıp, ne yapıp edip, tozlu raflara, çatı katlarına saklanmış plakları çıkarıp buluyoruz. Dünün kaybolmaya yüz tutmuş duygu dolu eserlerinin unutulmaması ve yaşatılması için açılan kapılarımız bugün Kadıköy, Beylikdüzü, Ankara, İzmir, Edirne derken sınırları da aşarak Berlin’e kadar büyüdü.



45lik, her geçen gün büyüyen bir aile. Söylenen şarkılarda ancak birlikte gülen birlikte ağlayanların anlayabileceği bir beraberlik duygusuyla koskoca bir aileyiz. 1994’te kapıdan ilk girenlerin bugün çocuklarını, yeni yeni arkadaşlarını getirmesi bunun en büyük kanıtıdır."

45'lik'in kurucusu Fuat Akyol anlatıyor