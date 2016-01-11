4,5G’nin 4G’den farkı ne?

Türkiye’nin Nisan ayı itibariyle 4,5G teknolojisine geçeceği bilinirken, kullanıcıların kafasında pek çok soru var. 4,5G’nin en büyük özelliklerinden birisi 450 Mbps’e kadar hıza erişebilmesi.

CNN Türk’ün haberine göre mobil alt yapı firması Qualcomm’un LTE Advanced dediği yüksek hızlı 4G teknolojisi, Huawei gibi üreticiler tarafından 4.5G olarak adlandırıldı. Klasik 4G, 2011 yılından beri kullanılıyor. 4G, bilindiği üzere 100 Mbps’e kadar hız sunuyor.

LTE Advanced ya da 4.5 G olarak adlandırılan sistemlerin hızı ise 300 Mbps, hatta bazı özel çalışmalarla deneysel olarak 450 Mbps’e kadar hızlara erişilebiliyor. LTE ile farkı, LTE-Advanced'in 2 tane taşıyıcıyı birleştirip 300/450 Mbps hızına ulaşılabilmesi.

Yani 4.5 G bir bakıma 5G’nin yaygınlaşmasına kadar geçen sürede bir köprü görevi görüyor.

Örnek olarak 4G ile dakikalarca sürede indirilebilen bir dosya, 4.5G ile saniyeler içinde indirilebilecek. Ancak tabi ki 5G ile sunulacak 1000 Mbps hıza, 4.5G ile ulaşılamıyor.

Burada bilinmesi gereken bir nokta da 4.5 G7yle ulaşılabilecek 300 Mbps hızın garanti olmaması. Bu GSM şirketlerinin altyapısına bağlı. Hatta GSM operatörlerinin 4.5G sayfalarında bu konuda uyarı notları konulmuş.

Bu notlarda hızın frekansa, kapsama alanına, hizmet alınan baz istasyonuna, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye ve baz istasyonundan uzaklığa göre değişim gösterebileceği vurgulanıyor.

Mobil cihazlarda, 4.5G'nin nimetlerinden yararlanmak istiyorsak, cihazın modeminin 4G / LTE desteğine sahip olması gerekiyor.

Türkiye genelinde Nisan 2016'da kullanıma açılacak olan 4.5G teknolojisi için uyumsuz Sim kartların değişmesi gerekiyor.