456 yıl sonra ilk defa

T24- NASA'nın açıklamasına göre Kuzey Amerika'da 456 yıl sonra ilk kez 21 Aralık gündömünü ile tam Ay tutulması aynı güne, yani bugüne denk geliyor.



Dünyaca ünlü astrolog Susan Miller’dan sonra, Kelebek’in astroloji yazarı Niobe de bugüne dair önemli uyarılarda bulundu: Bugün İkizler burcunda meydana gelecek dolunay, ay tutulması, Balık burcunda bulunan Jüpiter ve Uranüs’ten sert etkiler alıyor. Bu durum sürpriz gelişmeleri ve beklenmedik olayları gündeme taşıyabilir.

Doğru karar vermekte zorlanabileceğimiz bir gün. Ani alınan kararlar sağlıksız sonuçlar doğurabilir. Tutulmanın Türkiye haritasında ıkizler burcundaki Ay’ın üzerinde oluşması, ülke olarak bizi üzebilecek olayların yaşanabileceğine işaret ediyor.

Hava koşullarına bağlı zorluklar (veya doğal afetler), ikili ilişkilerde gerilim, gizli düşmanlar, düşmanca eylemler, açığa çıkan sırlar, istihbarat bilgileri, ortaya çıkan gerçekler, şiddet eylemleri, güvenlik güçlerini ön plana çıkarabilecek konular, kadınlarla ilgili sorunlar, yabancı ülkelerle bağlantılı problemler, diplomatik ilişkilerde gerilim türünde olayların ön plana çıkabileceği bir haftalık sürece giriyoruz.



Bu topraklarda yaşayan herkesi etkileyecek







Dünyaca ünlü astrolog Susan Miller, Kelebek yazarı Melis Alphan’a verdiği röportajda 21 Aralık’a dikkat çekmişti: “21 Aralık’ta çok önemli bir şey olacak. Güvenlikle ilgili bir sorun olabilir, sıkı güvenlik önlemleri alınması gerekebilir. Ama her ne ise kamuoyu duygusal anlamda etkilenecek, herkes bunu konuşacak. Bu tarihte doğayla ilgili bir olay da yaşanabilir.”



