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Kültür-Sanat

455 seans, 200 film ve 162 bin izleyici...

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali sona erdi.

21 Nisan 2009 03:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği 28. Uluslararası İstanbul Film Festivali sona erdi.

İki hafta boyunca 7 sinemada, 455 seansta, 200 filmin gösterildiği festivali biletli ve davetiyeli olarak toplam 162 bin kişi izledi. Festival boyunca gelen konukların katılımıyla renklenen 9 sinema dersi ve söyleşi, 2 parti ve festivale özel etkinliklerle 16 gün boyunca İstanbul sinemaya doydu.

İstanbul Film Festivali’nde özellikle hafta içi 3,50 TL olan gündüz seansları sinemaseverlerden büyük ilgi gördü. Festivalin yeni sinemaları Beyoğlu’nda Yeni Rüya ve Nişantaşı Citylife (City’s) da festival izleyicisi tarafından benimsendi.

Festival programında bu yıl yer alan ‘Asiler, Azizler, Âşıklar’ ve Arjantin Sineması bölümlerindeki filmler de ‘Akbank Galaları’, ‘NTV Belgesel Kuşağı’, ‘Dünya Festivallerinden’, ‘Yıllara Meydan Okuyanlar’, ‘Genç Ustalar’, ‘Mayınlı Bölge’, ‘Canlandırma Sineması’ ve ‘Geceyarısı Çılgınlığı’ kadar ilgiyle takip edildi.

Festivalde bu yıl Türk sinemasının ağırlığı dikkat çekti. Türk Sineması bölümünde Ulusal Yarışma, Yarışma Dışı, Yeni Türk Sineması ve Belgeseller başlıkları altında 40’ı aşkın kurmaca ve belgesel film yer aldı. Festival programında yer alan çok sayıda Türk filmi, yurtdışındaki festivallerin temsilcilerinden davet aldı...

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