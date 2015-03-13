'450 yandaş'a hülleyle sınavsız üniversite kapısı mı açıldı?

AKP teşkilatındaki yönetici ve üyelerden referans alan 2 yıllık ön lisans mezunlarının, usulsüz olarak İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıllık bölümlere kaydedildiği ileri sürüldü. isimlerin çocukları oldu. 450 kişilik AKP torpilli listede Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu’nun yeğeni Ufkay Reis, AKP Kadın Kolları MKYK Üyesi Nurcan Ünsal’ın yakını Emine Uygur da var.

Bugün gazetesinin haberine göre, İstanbul Üniversitesi birkaç yıl önce Yüksek Öğretim Kurulu’nun izniyle lisans eğitimi gören üniversitelilere ikinci bir üniversite okuma imkânı tanıyan AUZEF’i kurarak birçok alanda lisans eğitimi vermeye başladı. Fakülteye kayıt yaptırabilmek için, 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümde halen okuyor olmak ya da lisans mezunu olmak şartları aranıyor.

Referansla usulsüz kayıt

Usulsüz şekilde kayıt yaptıran öğrencilerin çok büyük bir bölümünün AKP teşkilatı yöneticileri ve teşkilat üyelerinin yakınlarından oluştuğu tespit edildi. AKP referansıyla fakülteye kayıtları yaptırılan kişilerin, 4 yıllık bu programlardan mezun olarak devlet bürokrasisinde önemli yerlere gelmesinin önü açılmış oldu.

Başka öğrencilerin hakkı gasp ediliyor

Sınavsız bir şekilde yerleştikleri 2 yıllık ön lisans programından sonra yine kanunsuz bir şekilde yandaş isimlere sınavsız fakülte imkanının tanınması eğitim çevrelerinde büyük rahatsızlığa neden oldu. Kapalı devre duyuru sistemiyle hakkı gasp edilen yüzbinlerce öğrencinin, yandaşa usulsüz fakülte torpilini yargıya taşıyabileceğine dikkat çekildi.



Çok az puanla ya da puansız 2 yıllık bir üniversite kazandırılıp ardından hülle ve yolsuzlukla 4 yıllık fakülteye kayıt yaptırıldığına işaret eden eğitim çevreleri, daha sonra bu kişilerin 4 yıllık fakülte diplomasıyla devlet kadrolarına sınavsız yerleşebileceklerine vurgu yaptı.

VIP torpil

Sınavsız devlet kadrolarına atanan yandaşları gün yüzüne çıkaran VIP Torpil listeleri de bu iddialarını teyit ediyor. Dershaneleri kapatan iktidar partisi, üniversiteye giriş sınavını kaldırıp, her üniversitenin kendi sınavını gerçekleştirecek şekilde düzenleme yapmayı planlıyor. AUZEF'deki skandal, iktidarın sınavsız üniversite planını “Ne kadar adil uygulayacağı” yönünde büyük kuşkulara kapı aralıyor.

Listedeki AKP'li referanslar

Hak etmedikleri halde çocuklarını ve yeğenlerini fakülteye kayıt yaptıran bazı AKP yöneticileri:

- Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Soylu’nun yeğeni Ufkay Reis

- AKP Kadın Kolları MKYK Üyesi Nurcan Ünsal’ın yakını Emine Uygur

- AKP İstanbul Ümraniye eski İlçe Başkanı Öztürk Oran’ın kardeşi Tacettin Oran

- AKP Ankara İl Teşkilatı Yönetimi Kurulu Üyesi Mustafa Şahin’in yeğeni Adem Ekizoğlu

- AKP İnegöl İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyesi Osman Özütürk’ün oğlu Zeki Özütürk ve kızı Tuğba Özütürk

- AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kutlu’nun yeğeni Ahmet Kutlu

- AKP Diyarbakır Silvan İlçe Yönetim kurulu üyesi M. Zeki Yaşa’nın yeğeni Selman Bodakçi

- AKP Diyarbakır Kulp İlçe Teşkilat Başkanı Veysel Çelik’in kuzeni Serenç Çelik

- AKP Siirt Aydınlar İlçe Teşkilat Başkanı Ömer Faruk Sualp’in kuzeni Burak Şeker

- AKP Çorlu İlçe Teşkilat Üyesi İsmail Ge-çili’nin yeğeni Erhan Önder

- AKP İstanbul Fatih İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Barış Boyacı’nın yeğeni Ömer Biricik

- AKP Çorum İskilip İlçe Teşkilat Başkanı Ali Koçkaya’nın kuzeni ve Mehmet Ali Çetinkale

- AKP Adıyaman Gerger İlçe Teşkilat Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kutlubay’ın yakını Ali Kılıç

- AKP Zonguldak eski Milletvekili Polat Türkmen’in yakını Murat Özdağ

- AKP Ordu Akkuş İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Şevket Çayıroğlu’nun yeğeni Merve Güler.