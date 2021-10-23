450 milyonluk kripto para vurgununda 2 kişi tutuklandı

Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen 450 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 18 kişiden 2’si tutuklandı.

Trabzon merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yatırım amaçlı para topladığı vatandaşları dolandırdığı iddia edilen ve gözaltına alınan 18 şüpheliden 2’si tutuklanırken 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında tutulan 2 şüpheli ise Covid-19 testleri pozitif çıktığı için karantinaya alındı.

12 ilde 18 gözaltı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, nitelikli dolandırıcılık suçu işlendiği iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli kurulan İmer Group Yatırım Danışmanlık şirketi hakkında müşteri şikayetlerinin artması ve şirket yöneticileri hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasının ardından emniyet güçleri düğmeye bastı.

Yaklaşık 450 milyon

Polisin yaklaşık 4 aydır teknik ve fiziki olarak takip ettiği soruşturma kapsamında, şüphelilerden B.Ş.’nin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı, babası Z.Ş.’nin ise kurucusu olduğu şirket aracılığıyla müşterilerin parasını alıp mağdur ettiği tespit edildi.

Müşterilerinin parasını kripto para, borsa ve yabancı yatırım fonlarında kullanıp yüzde 15 ile yüzde 20 arasında kar payı verme vaadiyle alan şirketin yaklaşık olarak 450 milyon lira para topladığı kaydedildi. Şirketin, yeni müşteri getirenlere birkaç ay kar payı ödediği ve bu şekilde müşteri kazandığı ancak daha sonra bu kar paylarını da ödemediği öğrenildi. Savcılık ve polisin uzun süren çalışmalarının ardından şirket yöneticilerine yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.