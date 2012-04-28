450 milyon yaşındaki esrarengiz canlı

ABD’li arkeologlar, yüz milyonlarca yıl önce yaşamış olan esrarengiz bir canlının yeni fosillerine ulaştı. “Godzillus” adı verilen canlının neye benzediği, hala anlaşılabilmiş değil.

Kentucky eyaletinin kuzeyinde, geçtiğimiz yıl bulunan 68 kg ağırlığındaki fosil, yaklaşık iki metre uzunluğunda ve bir metre genişliğinde. Eğitimsiz gözlere sıradan kaya parçaları olarak görünen fosilleri inceleyen arkeologlar, fosilin bir canlının yanı sıra, mineral veya bir bitki türü de olabileceğini düşünüyor.

Amerika Jeoloji Derneği’nden bilim insanlarının bir araya gelerek incelediği fosil, 450 milyon öncesine, Cincinnati bölgesinin sular altında olduğu bir dönemden kalma. Indiana Üniversitesi’nde jeoloji profesörü olan Bern Dattilo, “Bu fosilin ne olduğunu bize söyleyebilecek birini arıyoruz” ifadesini kullandı.

Fosili geçtiğimiz yıl bulan amatör paleontolog Ron Fine ise “Bu fosil içinden çıkılması en zor şey... Godzilla gibi, eski çağlarda yaşamış bir yaratığa ait olabilir” dedi. Bugün 43 yaşında olan Fine, dört yaşından beri fosil topluyor ve Godzillus’un bulgularına ilk kez 17 yıl önce Kentucky’deki bir tepede ulaşmış.

Fine, “Genelde bulduğumuz fosiller baş parmağınız büyüklüğünde... En son bulduğun ise dev bir parça... Bir deniz yosununa ait olabilir” dedi.

Cincinnati Üniversitesi’nden David Meyer ise “Şaşkınlık içindeyiz” derken, “fosilin üzerinde deri ve balık pulunu andıran desenler olduğunu ancak bir balığa ait olmadığını” söyledi. Meyer, fosilin bir süngere ait olabileceğini düşünüyor.

ABD’li arkeolog, “Cincinnati eski çağlarda 30-60 metre su altındaydı... İlkel kabukluların o dönemde sularda yaşadığını biliyoruz ama balık varlığı söz konusu değildi” dedi. Kısaca, bilim insanlarının Godzillus’un ne olduğu konusunda elleri kolları bağlamış durumda.