450 milyon dolara satılan Da Vinci'nin 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosu Louvre Abu Dabi Müzesi'ne gönderildi

'Louvre Abu Dabi' müzesi yetkilileri haberi Twitter'dan duyurdu.

Yerel basında, tabloyu bir Suudi prensin satın aldığı iddia edildi.

1519'da ölen Leonardo da Vinci'nin 20'den az eseri günümüze kadar gelebilmiş durumda.

Da Vinci'nin, özel bir koleksiyona gidecek olan 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosunu 1505 yılından sonra yaptığı düşünülüyor.

Yapımına 1.3 milyar dolar harcanan Louvre Abu Dabi Müzesi, Kasım ayında açılmıştı.