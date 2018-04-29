T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

450 milyon dolara satılan Da Vinci'nin 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosu Louvre Abu Dabi Müzesi'ne gönderildi

Açık artırmada 450 milyon dolara satılan İtalyan ressam ve bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Salvador Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı) adlı İsa Peygamber tablosu, Abu Dabi'de yeni açılan Louvre Müzesi'nde sergilenmek üzere yola çıktı. Tabloyu bir Suudi prens

29 Nisan 2018 20:30

Abu Dabi'de açılan Louvre Müzesi'ne

'Louvre Abu Dabi' müzesi yetkilileri haberi Twitter'dan duyurdu.

açık artırmada 450,3 milyon dolara satılarak rekor kırmış

Yerel basında, tabloyu bir Suudi prensin satın aldığı iddia edildi.

1519'da ölen Leonardo da Vinci'nin 20'den az eseri günümüze kadar gelebilmiş durumda.

Da Vinci'nin, özel bir koleksiyona gidecek olan 'Dünyanın Kurtarıcısı' tablosunu 1505 yılından sonra yaptığı düşünülüyor.

Yapımına 1.3 milyar dolar harcanan Louvre Abu Dabi Müzesi, Kasım ayında açılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AçıkLeonardoVinci Salvador MundiKurtarıcısı)PeygamberAbu DabiLouvre MüzesiTabloyuSuudiDabiLouvre Müzesi Abu DabiTwitterVinciKurtarıcısıLouvre Abu Dabi Müzesi Kasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24