45 yıl sonra penisine kavuştu

Bir tüfek saçması yüzünden 45 yıl önce penisi kopan 50 yaşındaki adam başarılı bir operasyonla cinsel organına kavuştu.



Denizli'nin Tavas İlçesi'ne bağlı Karahisar Beldesi'nde, 45 yıl önce ağabeyinin ateşliği av tüfeğinden çıkan saçmalar yüzünden penisi kopan 50 yaşındaki H.Ü., sonuna muradına erdi. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonla yapay penis takılan çiftçi H.Ü., hedefinin bir an önce evlenmek olduğunu söyledi.



Tavas'ın Karahisar Beldesi'nde, henüz 5 yaşında iken, birlikte dağda koyun otlattıkları ağabeyi Halil'in av tüfeğinden çıkan saçmaların penisine isabet etmesi yüzünden küçük H.Ü.'nün hayatı karardı. Penisi kopan H.Ü. hastanede bir süre tedavi gördükten sonra taburcu edildi, ancak hayatı istediği yönde gelişmedi. Yıllar geçtikçe, penisinin yokluğu yüzünden arkadaş ortamlarından dışlandığını, yaşıtları gibi dünya evine girip çoluk çocuk sahibi olamadığını anlatan H.Ü., tam 45 yıl sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurarak makus talihini yenmek için harekete geçti. Artık 50 yaşına olan H.Ü., Pamukkale Üniversitesi'de yapılan başarılı bir operasyonla penisine kavuştu. Ameliyatı yapan Pamukkale Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Hakan Özcan, H.Ü.'ye taktıkları penisin son derece estetik ve fonksiyonel olduğunu söyledi.



Koldan penis yaptılar



Daha önce yurtiçi ve yurt dışında hiç uygulanmamış bir teknik olan doku genişletici (tissue expander) ile büyütülmüş kol derisinden penis yaptıklarını aktaran Yrd.Doç.Dr. Özcan, ``İlk aşamada kol derisi altına doku genişletici yerleştirildi. Hafta da bir kez şişirilerek kol derisi büyütüldü. Şişirme süresince 5 kez laser epilasyon uygulanarak aşırı kıllı olan kol derisi kıllarından arındırıldı. Penis ve idrar kanalı yapılarak kol derisi normal boyutunun 4 katına ulaşıncaya kadar şişirildi. İkinci aşamadaki ameliyatta idrar kanalı ve penis oluşturulan kol derisi içine ereksiyonu sağlayacak protezler yerleştirilerek damarları ile birlikte kasık bölgesine mikrocerrahi teknik ile nakledildi. Penis yapımı için 15 cm x 17cm'lik deri kullanılmasına rağmen kol derisinde bir eksiklik olmadı. Uygulanan teknikle kol derisinden yapılan penis eski tekniğe göre estetik ve fonksiyonel olarak çok daha iyi olacak'' dedi.



‘Zindeyim, evlenmek istiyorum’



Penisine kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren H.Ü. ise ``Kaybettiğim penis hayatımı karartmıştı. Yeni penisimle adeta yeniden doğdum. Toplum içine çıkamıyordum. Penisim olmadığı için okula bile gitmedim. Benimle çok alay eden oldu. Ben de utancımdan insanların arasına girmiyordum. Karahisar'da benim penissiz olduğumu herkes biliyordu. Cahil olduğum için bugüne kadar tedaviyi düşünmedim. Yıllarca göz yaşa döktüm. Bir gün tanıştığım bir kişi bana tedavi olabileceğimi söyledi. Pamukkale Üniversitesi'ne 40 gün önce geldim, doktorum Hakan Özcan'la görüştüm. Bana penis takabileceğini söyledi. Tedaviye hemen başladık. Sonuçta penisim takıldı. 50 yaşındayım ve zindeyim. Artık evlenmeyi düşünüyorum. Çok mutluyum'' diye konuştu.