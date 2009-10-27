T24 LogoT24 Logo
Magazin

4.5 yıl sonra ekranlara döndü

İşadamı Sinan Serter’le evlendikten sonra sunuculuğu bırakan Özlem Yıldız Serter, 4,5 yıl aradan sonra ekranlara döndü.

27 Ekim 2009 02:00

İşadamı Sinan Serter’le evlendikten sonra sunuculuğu bırakan Özlem Yıldız Serter, 4,5 yıl aradan sonra ekranlara döndü.

 Mother & Baby dergisine oğluyla kapak olan Serter, 1 kilo 100 gram doğarak yaşama tutunan oğluna özellikle Demir adını verdiklerini söyledi.

Güzel sunucunun bir yıllık planları arasında, ikinci kez anne olmak var. Serter, “Çocuk her zaman benim için ön planda. Daha önce dört yıl mesleğime ara verdim. Bir dört yıl daha ara verebilirim. Demir şu an küçük, aralarında biraz yaş farkı olsun ki, ben de kardeşiyle daha fazla ilgilenebileyim” dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24