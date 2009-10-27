4.5 yıl sonra ekranlara döndü

Mother & Baby dergisine oğluyla kapak olan Serter, 1 kilo 100 gram doğarak yaşama tutunan oğluna özellikle Demir adını verdiklerini söyledi.



Güzel sunucunun bir yıllık planları arasında, ikinci kez anne olmak var. Serter, “Çocuk her zaman benim için ön planda. Daha önce dört yıl mesleğime ara verdim. Bir dört yıl daha ara verebilirim. Demir şu an küçük, aralarında biraz yaş farkı olsun ki, ben de kardeşiyle daha fazla ilgilenebileyim” dedi.