T24 LogoT24 Logo
Dünya

45 yıl önce ölen bebeğinin mezarı boş çıktı; aile tazminat davası açtı

21 Eylül 2020 22:22

İskoçya'da 45 yıl önce doğumdan yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitiren bebeğin mezarı boş çıktı. Anne Lydia Reid, Kraliyet Ofisi ve Scotmid Co-Operative Cenaze Törenleri'ne 731 bin TL'lik dava açtı.

ETİKETLER

Lydia ReidLydia Reid bebekLydia Reid mezarmezarmezar boş çıktıboş mezar
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24