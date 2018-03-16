4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sanığa 51 yıl hapis cezası

Adana’da bir düğünde 4.5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar bulunan Sedat Keser ilk duruşmada 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana Bölge 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Sedat Keser, yattığı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

“Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı” “Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Çocuğu Cinsel Amaçlı Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından 66 yıl hapis istemiyle yargılanan Keser'i mahkeme heyeti, 51 yıl hapse mahkûm etti.

Ne olmuştu

Olay, 10 Şubat’ta Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. Komşusunun sokaktaki düğününe giden Sedat Keser (20) bir müddet müzik eşliğinde oynayanları izledikten sonra düğün evine girdi. Burada annesi tarafından bir odada uyutulan 4.5 yaşındaki kız çocuğu gören Sedat Keser, iddiaya göre odaya girip, kendi üzerindekileri ve çocuğun kıyafetlerini çıkarttı. Bu sırada düğündeki davetlilerden bir kişi, tuvaleti kullanmak için eve girdiğinde, Keser’i üzeri çıplak halde küçük kızın yanında gördü. Evin önünden duran tuğlayı alıp, tekrar eve giren davetli, Sedat Keser’e saldırdı. Evden gelen bağırma sesini duyan diğer davetlilerde Keser’e saldırıp linç etmek istedi. Çıplak halde evden kaçıp sokakta koşmaya başlayan Keser, vatandaşlar ve polis tarafından kovalanıp, fazla uzaklaşamadan yakalandı. Küçük kız ise, çağrılan ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.