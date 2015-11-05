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4,5 yaşındaki çocuğu taciz edip 'pişman olmayan' sanığa 27 yıl hapis cezası!

Avukat Deniz Sarı: Bunun gibi gün yüzüne çıkmayan birçok taciz ve tecavüz vakası var

05 Kasım 2015 11:42

İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’de tedavi gören ve kendisine refakat ettiği 4,5 yaşındaki çocuğu taciz eden Cemal Y. 27 yı hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme pişmanlık duymadığını söyledi. Mahkeme sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirterek cezada indirim de yapmadı.

Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, İstanbul Aksaray’da oturan S.A. adındaki kadın astım hastası olan 4,5 yaşındaki oğlunu tedavi etmek için 16 Ekim 2014 tarihinde Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Çocuğu muayene eden doktorlar çocuğa yatarak tedavi uygulanabileceğini bildirince, S.A. eşyalarını almak için Aksaray’da kaldığı otele gitmek istedi. İstanbul’da bir akrabası olmayan S.A. otelde tanıştığı Cemal Y.’den kısa süreliğine oğluna refakat etmesini istedi. S.A. hastaneden ayrıldıktan sonra Cemal Y. hastane personeli tarafından çocuğa cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Hastane personelinin şikâyeti üzerine Cemal Y. tutuklanırken cinsel istismara maruz kalan çocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası Yurdu'na verildi. Ardından Cemal Y. hakkında İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan dava açıldı.

 

Mahkeme: Sanık pişman değil

 

Davada Cemal Y. kendisine yönetilen suçlamayı reddetse de adli tıp raporu çocuğa cinsel taciz yapıldığını kanıtladı. 3 Kasım’da görülen duruşmada mahkeme sanık Cemal Y.’ye TCK.’nın 10/2. Maddesi gereğince 18 yıl hapis cezası verdi. Cemal Y.’nin kendi gözetiminde bulunan çocuğa taciz girişiminde bulunması nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 27 yıl hapis cezasına çıkarıldı. Mahkeme sanığın herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini belirterek cezada indirim de yapmadı.

 

‘Bu tarz taciz vakaları çok yaşanıyor’

 

Söz konusu davada adil bir yargılanma yapıldığını söyleyen Avukat Deniz Sarı cezayla ilgili şunları söyledi:

“Bu tarz taciz ve tecavüz vakalarını takip ediyoruz. Bu boyutta olmasa da gün yüzüne çıkmayan ve gizlenen birçok taciz ve tecavüz vakası ülkemizde sıklıkla yaşanıyor. Bu olay hastanede yaşandığı için hastane personelleri olaya tanıklık etmiş, tanıklıklar cesurca davranıp gördüklerini mahkemede açıkça ifade etmişlerdir. Ülkemizde pedofili suçuna ağır hapis cezaları uygulanmaktadır. Ama zaman zaman çıkan ceza afları bu kişilerin ceza süresinden önce topluma dönmelerine yol açmaktadır. Bu aflar pedofili açısından tehlikeli bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle pedofili sadece bir suç olarak değil, aynı zamanda tedavi edilmesi gerekilen bir vaka olarak da ele alınarak Pedofili suçluları uzun süreli olarak toplumda tecrit edilmelidir.”  

 

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