T24 LogoT24 Logo
Yaşam

45 yaş üzeri kişilere internet eğitimi verilecek

45 yaş üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin hiç internet kullanmadığını saptanınca bu yaş grubu için 'internet ve bilgisayar kullanımı' eğitimlerini başlattı

30 Temmuz 2013 12:41

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 45 yaş üzeri kişilerin yüzde 80'inin hiç internet kullanmadığını tespit edince, internet eğitimini programı başlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye'de 45 yaş üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin hiç internet kullanmadığını ve gençlerin de internette ne yaptıklarını bilmediğini saptayınca bu yaş grubu ebeveynler için "internet ve bilgisayar kullanımı" eğitimlerini başlattı. Eğitimlerde temel bilgisayar kullanımının yanı sıra internette "güvenli" bilgiye erişme, çocukların Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarında iletişimin nasıl denetleneceği anlatılıyor. İnternetin yarar ve zararlarının anlatıldığı derslerden bazı başlıklar şöyle:

"İnternet milyonlarca kişinin aynı anda paylaşımına, oyun oynamasına imkan verir. İsteyenin istediği veriyi yayımlamasını da sağladığı için 'güvenilirlik' açısından sorunludur."

"İnternet kullanımında zaman sınırı vb. kurallar konmalıdır. Çocuğunuza internet güvenliğini, kişisel bilgilerini sosyal ağlarda kesinlikle paylaşmaması gerektiğini öğretin."

"Bilgilerin güncel olup olmadığına, hangi kaynaktan yayıldığına karşı titiz olun. İnternette yayılan her bilgi 'doğru' anlamına gelmez. Bakanlığın araştırmasına göre Türkiye'de evlerin yüzde 65'inde internet bağlantısı yok. Kırda yaşayanların yüzde 84'ü, kenttekilerin ise yüzde 57'si internet hakkında fikir sahibi değil."

ETİKETLER

yaşlıinternet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24