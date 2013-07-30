45 yaş üzeri kişilere internet eğitimi verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 45 yaş üzeri kişilerin yüzde 80'inin hiç internet kullanmadığını tespit edince, internet eğitimini programı başlattı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye'de 45 yaş üzeri kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin hiç internet kullanmadığını ve gençlerin de internette ne yaptıklarını bilmediğini saptayınca bu yaş grubu ebeveynler için "internet ve bilgisayar kullanımı" eğitimlerini başlattı. Eğitimlerde temel bilgisayar kullanımının yanı sıra internette "güvenli" bilgiye erişme, çocukların Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarında iletişimin nasıl denetleneceği anlatılıyor. İnternetin yarar ve zararlarının anlatıldığı derslerden bazı başlıklar şöyle:

"İnternet milyonlarca kişinin aynı anda paylaşımına, oyun oynamasına imkan verir. İsteyenin istediği veriyi yayımlamasını da sağladığı için 'güvenilirlik' açısından sorunludur."

"İnternet kullanımında zaman sınırı vb. kurallar konmalıdır. Çocuğunuza internet güvenliğini, kişisel bilgilerini sosyal ağlarda kesinlikle paylaşmaması gerektiğini öğretin."

"Bilgilerin güncel olup olmadığına, hangi kaynaktan yayıldığına karşı titiz olun. İnternette yayılan her bilgi 'doğru' anlamına gelmez. Bakanlığın araştırmasına göre Türkiye'de evlerin yüzde 65'inde internet bağlantısı yok. Kırda yaşayanların yüzde 84'ü, kenttekilerin ise yüzde 57'si internet hakkında fikir sahibi değil."