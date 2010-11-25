45 yaş üstündekilere her gün bir aspirin

T24- Düzenli aspirin kullanmanın bağırsak kanserine karşı etkili olduğunu ortaya koyan Prof. Rothwell, "45 yaşında aspirin kullanmaya başlamak mantıklı" dedi.





İngiltere’de düzenlenen bir tıp konferansında konuşan kanser uzmanları, 45 yaş üstündekilerin her gün düzenli olarak aspirin kullanmasını tavsiye etti. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan ve geçen ay Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırma, 5 yıl boyunca her gün 75 mg aspirin içmenin bağırsak kanserine yakalanma oranını yüzde 24, hastalık sebebiyle ölme ihtimalini de yüzde 35 oranında azalttığını göstermişti.



Bu araştırmayı yapan ekibin lideri Profesör Peter Rothwell, önceki gün "Kraliyet Tıp Derneği" konferansında yaptığı konuşmada, bulgularının ardından kendisinin de hergün aspirin kullanmaya başladığını söyledi. Prof. Rothwell, aspirinin büyük ihtimalle diğer kanser türlerine karşı da koruyucu etkisi olduğunu belirtti ve "İnsanların 45 yaş civarında düzenli olarak aspirin kullanmaya başlaması mantıklı olur" dedi. 40-55 yaşları arasında kansere yakalanma riskinin arttığını söyleyen Rothwell, bu dönemde aspirin kullanımının kanser oranlarını düşürebileceğini vurguladı.



Aspirinin kalp hastalığı üzerindeki olumlu etkilerini ilk olarak tespit eden Prof. Peter Elwood da, yeni bulguların gelen halk sağılığı açısından çığır açıcı olabileceğini söyledi. Ağrı kesici olarak geliştirilen aspirinin, kalp hastalığından bunamaya kadar birçok rahatsızlığa etkili olduğu, önceki araştırmalarla kanıtlanmıştı.



Ancak uzmanlar, aspirinin bağırsak kanaması riskini artırdığına da dikkat çekerek, herkese tek tip bir tedavi önermenin sakıncalı olabileceğini belirtiyor.





