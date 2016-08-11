45 yaş altı 13 milyon çalışanın maaşlarından 600 lira kesilecek!

Bireysel emeklilik düzenlemesi Meclis'te kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen kanun tasarısına göre; çalışanlar için zorunlu katılımı öngören yasa tasarısı ile 45 yaş altı 13 milyon çalışanın tamamı sisteme katılacak. Çalışanların maaşlarından 6 ay boyunca ayda 100 TL otomatik olarak kesilecek sistemle, hükümet 10 yıl içinde 100 milyar TL’den fazla kaynak elde etmeyi amaçlıyor.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.



45 yaş altı ücret karşılığı çalışanların, iş verenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil olmasını içeren kanun tasarısına göre; Türk vatandaşı olup 45 yaşını doldurmamış olanlardan ücret karşılığı çalışanlar, işverenin kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dahil edilecek.



Çalışanın katkı payı, prime esas kazancın yüzde üçüne karşılık gelen tutar olacak. Bakanlar Kurulu çalışan katkı payını iki katına kadar arttırmaya, yüzde bire kadar azaltmaya veya katkı payına maktu limit getirmeye yetkili olacak.



Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun kendisine iletilmesinden iki ay sonra sözleşmeden cayabilecek.