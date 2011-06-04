-45 ÜLKEDEN GENÇLER AK PARTİ'Yİ İZLEYECEK İSTANBUL (A.A) - 04.06.2011 - AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ''Seçim Değişim Programı'' kapsamında 45 ülkeden gelen 100 genç, partinin seçim çalışmalarını izleyecek. Proje kapsamında İstanbul'a gelen gençler, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda buluştu. Toplantıda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, kentin farklı kültürlere ev sahipliği yaptığını belirtti. AK Parti'nin genel olarak bir Türkiye partisi olduğunu, AK Parti'de Türkiye'nin resminin görülebildiğini ifade eden Babuşcu, ''Misafirimiz olacağınız 10 günlük süre içinde, bu coğrafyadaki demokrasi mücadelemizin bir propagandasını nasıl icra ettiğimizi görme imkanına sahip olacaksınız. Umuyorum ki, bu tecrübe sizin tecrübelerinize yeni bir katkı sunacak. Türkiye'yi ve Türkiye'nin siyasi mücadele zeminini tanıma konusunda fayda sağlayacak'' dedi. AK Parti'nin çok güçlü bir teşkilat olduğunu, seçim çalışmalarını çok hızlı şekilde sürdürdüklerini dile getiren Babuşcu, şunları söyledi: ''Yarın bütün bu çalışmalarımızın final öncesi finali anlamına gelecek Kazlıçeşme Meydanı'ndaki mitingimizi izlemiş olacaksınız. Kazlıçeşme, bütün dünyanın merak ettiği bir miting olacak. 12 Haziran seçimlerini Türk demokrasi mücadelesinin finali olarak değerlendiriyoruz. Gerçekten bu finale yaraşır bir miting olacak. Bugün orada bizim demokrasi mücadelesi verdiğimiz topraklarda, bu demokrasi mücadelesinin farklı bir safında yer alan bir partinin mitingi daha var. Bu mücadelede taraf olanların merakla beklediği, mukayese etmek isteyeceği iki miting olacak. 12 Haziran'ı çok önemsiyoruz. 12 Haziran'ı mücadelemizin finali olarak görüyoruz.'' AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Erkan Kandemir de parti olarak bir sevdayla yola çıktıklarını, tüm ön yargıları bir kenara bırakıp ortak değerlerle bir rota çizdiklerini belirtti. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da bu projenin çok kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek, ''Bu çalışma, Türkiye'nin dünyadaki değişen rolünün de adeta bir göstergesi niteliğinde. AK Parti teşkilatı, çok büyük bir sivil toplum kuruluşudur. Milyonlarca üyesi olan, en küçük mecralara dahi ulaşan, bu teşkilatlanmasını devamlı dinamik tutan, seçim dönemlerinde de bunun meyvelerini toplamak için halka partinin yeni projelerini anlatan ve halkın da yönetim süreçlerine tabandan daha kolaylıkla ulaşmasını sağlayan çok büyük bir yapı. 45 ülkeden gelen gençler için çok büyük tecrübe olacağına inanıyoruz'' dedi. Konuklar, program kapsamında İl Gençlik Kolları üyeleri ve milletvekili adayları ile parti çalışmalarına katılacak, bayrak asacak ve ev sohbetlerine katılacak.