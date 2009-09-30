4.5 şiddetindeki depreme dayanamadı

Konya'da 10 Eylül Perşembe günü meydana gelen Richter Ölçeği'ne göre 4.5 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen iki bloktan oluşan 9 katlı iş merkezi boşaltılmaya başlandı.

Selçuklu Belediyesi zabıta ekipleri işyeri sahiplerine binayı boşaltması için tebliğde bulundu. 100'ün üzerinde işyerinin bulunduğu binanın girişindeki polisler ise alışverişe gelenleri içeri almadı. Binanın taşıyıcılarında yapılacak güçlendirmenin ardından işmerkezinin tekrar açılacağı belirtildi.

Konya'da 10 Eylül Perşembe günü, teravih namazı sırasında merkez üssü Selçuklu İlçesi Sille Mahallesi'nde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından sahur vakti yine merkez üssü Sille olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı oldu. Depremler nedeniyle panik ve yüksekten atlama sonucu 695 kişi hastanelere müracat etti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı depremde 18 konutun hasarlı olduğu tesbit edildi. O günden bugüne kadar da 70'e yakın artçı sarsıntı oldu.

Ağır hasarlı konutlarda oturanlar, yakınlarının ve komşularının evlerine giderek evleri boşalttı. Yapılan incelemeler de Selçuklu İlçesi Babalık Mahallesi'nde iki bloktan oluşan 9 katlı Demirci İş Merkezi binasının da ağır hasatlı olduğu tesbit edildi. Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde polis, işmerkezinde geniş güvenlik önlemi aldı. Alışverişe gelenler içeri alınmadı. Binanın etrafındana güvenlik şeridi oluşturuldu. Belediye Zabıta ekipleri de işyeri sahiplerine, binayı boşaltmaları için tebliğde bulundu. Bunun üzerine işyeri sahipleri, eşyalarını taşımaya başladı.

100'ün üzerinde işyerinin bulunduğu bina ile ilgili Selçuklu Belediyesi de yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “10 Eylül tarihinde ilimizde meydana gelen deprem neticesinde Demirci İş Merkezi'nde oluşan hasarla ilgili olarak Konya Valiliği, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden bilirkişi raporu talebinde bulunmuştur. Bilirkişi heyeti yaptığı inceleme neticesinde binanın geçici takviye işlemi yapılıncaya kadar can ve mal güvenliği açısından boşaltılmasını talep etmiştir. Bu rapora istinaden Demirci İş Merkezi, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Kaymakamlığı ve Selçuklu Belediyesi bilgisi ile Emniyet güçleri tarafından boşaltılmaktadır. Bilirkişi raporu doğrultusunda geçici takviye işlemlerinin tamamlanmasından sonra bina hizmete açılacak ve sonrasında binada detaylı incelemeler yapılacaktır” denildi.