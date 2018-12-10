45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, Zorlu Center’da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirildiği geceyi oyuncu Cem Davran ve Çağla Şıkel sundu.

Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı gecede eğlenceli ve duygusal anlar yaşandı. Türker İnanoğlu, Cüneyt Arkın, Gökçen Kaynatan, Nilüfer, Sıla ve Müslüm Gürses'in Onur Ödülü aldığı geceye Cem Yılmaz esprileriyle damga vurdu.

En İyi Haber Programı ödülünü 'Tarafsız Bölge' programı ile Ahmet Hakan, En İyi Kadın Haber sunucusu ödülünü ise Buket Aydın aldı.

Aleyna Tilki gözyaşlarına boğuldu

45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Pop Müzik" dalında ödüle layık görülen Aleyna Tilki, konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.



Cem Yılmaz esprileriyle güldürdü

Jüri Özel Ödülü'nü almak için sahneye gelen Cem Yılmaz yaptığı esprilerle konukları güldürdü. Ödülünü alan Yılmaz, salonda bulanan sevgilisi Defne Samyeli'ye seslenerek, "Bu ödülü gençliğimize kaldırıyorum," dedi.

Sıla: Amacımız her zaman üretmek olsun

"Onur Ödülü" MFÖ'den alan ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim. Bence en önemli kısmı süper kahramanlardan almış olmak. Bunun yanı sıra tabii ki onur duyuyorum. Teşekkür ederim. Amacımız her zaman üretmek olsun, bütün niyetim de budur. İyi akşamlar..." dedi.

Ağlamaktan konuşamadı

Gecede En iyi Çocuk Oyuncu Ödülü'nün sahibi 'Kadın' dizisinden Kübra Süzgün ile Ali Sami Sefil, 'Sen Anlat Karadeniz' dizisinden Demir Birinci oldu. Ödülünü, dizide annesini canlandıran Özge Özpirinçci'nin elinden alan Kübra Süzgün ağlamaktan konuşamadı...

Özge Özpirinçci de En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. ÖÇdülünü Nebahat Çehre'nin elinden alan oyuncu, Bahar karakterinin kendisine çok şey öğrettiğini, iki çocuğuyla yaşam mücadelesi veren karakteri oynamaktan büyük mutluluk duyduğunu, sokaktaki pek çok insanın “Bizi anlatıyorsun” dediğini anlatarak böyle bir hikayenin içinde olmaktan dolayı yaşadığı heyecanı anlattı. Özpirinçci'nin kadınlara ve kadın haklarına yönelik konuşması alkışlandı.

Altın Kelebek'te 'En İyi Klip Ödülü'nü alan Hadise, ödülünü hayatları kısıtlanan tüm kadınlara adadığını belirterek, "Öpmek, sarılmak bu dünyanın en doğal duygularıdır. O yüzden bu yasaklamalar çok saçma. Benim yerimde bir erkek olsaydı bu tepkileri almazdı" dedi.

Öte yandan ünlü isimler sosyal medyalarında altın kelebeği böylepaylaştı: